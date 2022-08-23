«مكتبات الشارقة العامة» تنظم 33 فعالية وورشة عمل

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تزامناً مع العطلة الصيفية، تواصل «مكتبات الشارقة العامة»، التابعة لـ«هيئة الشارقة للكتاب»، تنظيم فعالياتها المتنوعة والثرية، حيث يتضمن برنامج أغسطس الجاري 33 فعالية وورشة عمل واقعية وافتراضية، تستضيفها فروعها الستة في كلٍّ من الشارقة والذيد ووادي الحلو ودبا الحصن وكلباء وخورفكان.

وتستهدف الفعاليات الأطفال واليافعين والشباب والبالغين، بالإضافة إلى أولياء الأمور وموظفي الدوائر والهيئات الحكومية وعامة الجمهور، لتعزيز الوعي المجتمعي وصقل مهارات المشاركين، وإثراء خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم الثقافية والفنية والإبداعية.



جلسات



وتستضيف فروع «مكتبات الشارقة العامة» حتى نهاية شهر أغسطس جلسة حوارية بعنوان «يوم المرأة الإماراتية»، وجلسة «حكايات من تراث الأجداد»، وندوة «حوار مع كاتب»، بمشاركة الكاتب الإماراتي الشاب زايد المزروقي، وفعالية افتراضية بعنوان «كيف أصبح مستهلكاً واعياً؟»، وغيرها الكثير من الفعاليات والجلسات.

وكان برنامج شهر أغسطس قد شهد خلال الأيام الماضية في فروع «مكتبات الشارقة العامة» الستة تنظيم باقة من الفعاليات تضمنت عدداً من ورش العمل التوعوية للأطفال، مثل «لا للتنمر» وفعالية «خيال جامح» ضمن برنامج كانوبي عن خيال الأطفال، وفعالية افتراضية بعنوان «منصة بمجهود الشباب»، إلى جانب عدد من الجلسات، كجلسة «اقرأ أكثر ترى أكثر»، و«كاريزما الظهور الإعلامي»، وفعالية «الإدارة الإلكترونية الفعالة للمخازن والمستودعات»، وغيرها العديد من الأنشطة والندوات التي تناولت مواضيع مختلفة.



أهمية



وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «تؤمن مكتبات الشارقة العامة بأهمية الاستفادة من أوقات فراغ الطلاب من جميع الأعمار خلال العطلة الصيفية، واستثمارها في تنمية مواهبهم ومداركهم، وبناء قدراتهم، وإثراء مخيلتهم ومدهم بالمعارف والتجارب العملية التي تسهم بتعزيز خبراتهم وصحتهم الفكرية والنفسية والجسدية، بالإضافة إلى تعزيز وعي أولياء الأمور والجمهور وموظفي المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة».

وأضافت: «لهذا حرصنا على إعداد برنامج متكامل في شهر أغسطس يشمل مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين والإعلاميين والملهمين، تغطي مختلف الموضوعات التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع وتطلعاتهم وطموحاتهم».