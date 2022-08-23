«الثقافة والشباب» وبلدية عجمان تدعمان الفنانين الإماراتيين

المصدر: عجمان - البيان

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وقعت وزارة الثقافة والشباب ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان مذكرة تفاهم لبناء علاقات فاعلة بين الطرفين، وتوسيع نطاق التعاون في العديد من المجالات التي تسهم في الارتقاء بالواقع الثقافي المحلي بالإمارة، وتحقيق جملة الأهداف والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية للجانبين.

وقع المذكرة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في مقر الدائرة في عجمان بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان في تقديم الاستشارات الفنية، ودعم ورعاية مبادرات التعريف بالفنانين الإماراتيين وتشجيعهم على المشاركة فيها، إلى جانب تنسيق وتنظيم وعرض مواد إعلامية ومرئية عن مشروع فن عجمان للفئات المستهدفة من المجتمع.

واتفق الطرفان على تعزيز سبل التعاون في الحملات التثقيفية، والبرامج والأنشطة، والمعارض والمبادرات، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي لدى مجتمع الشباب، والاستعانة بهم. كما تنص المذكرة على المشاركة في دراسة الأنشطة المستقبلية والمبادرات وتبادل الخبرات والبيانات ذات الصلة، فضلا على التعاون المشترك في إقامة أنشطة فنية وحملات تثقيفية وبرامج وأنشطة ومعارض هادفة لرفع الوعي عند الشباب.

شراكة

وقال مبارك الناخي: «تخدم هذه المذكرة تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في العمل المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، فالمشاريع المستقبلية والطموحات التنموية لا تتحقق بمعزل عن الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة».

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي أن الدائرة تسعى وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لتوطيد العمل المشترك مع الجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم المشاريع النوعية والتي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة.