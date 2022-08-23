محمد بن راشد في اليوم العالمي للعمل الإنساني

المصدر: د.عارف الشيخ

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صناعةُ الخيـــــــــر فنٌّ نحن نـتقنـــــها

فلتحشُدوا كلَّ طاقــــاتٍ تغــذّيهـــا

هنا «الإماراتُ» للإنســان عاصمةٌ

مُقــــــَـــدِّرٌ أنـــــا دور شعبنـــــا فيـــــــــــها

هيّا ازرعوا الخيـــر في بر وفي بحــَــرٍ

إحسانُ قصَّة حبٍّ سوف نرويها

لا عنصريّةَ في دنيــــــــا نعيش بهـــــا

تكاتفٌ هـــــو رايــــــــــــاتٌ سنعـــــليها

تسعون مليونَ إنسانٍ حصائدُنــا

جهُودَكم هي إنّي اليوم أحصِيــــها

هي المَفاخر أنشـــــــــــــاها بنو وطن

مع المُقيم وإخـــــــــــــــلاصٌ يغنّيها

إنا بنو «زايد» بالأمس شــــــــادَ لنــا

مَحبـــــــّــــةً نحن قـــــــاصيها ودانيهــا