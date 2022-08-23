«ذكريات من الماضي الجميل» في كتاب

المصدر: (رأس الخيمة-البيان)

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يوثق كتاب «ذكريات من عبق الماضي الجميل»، الصادر عن دار سيف الجابري للطباعة والنشر والتوزيع، باقات مفردات تراثية ومجتمعية متنوعة، تروي جماليات المكان وقيمه.

ويقول د. سيف بن راشد الجابري، مؤسس الدار الناشرة للكتاب: «إن كتاب «ذكريات من عبق الماضي الجميل»، لطيف في محتواه، غزير في معناه، فهو يحمل في طياته ذكريات جميلة وماضياً مفعماً بالحياة، عشناه في زمن الطفولة، ومرحلة البراءة، وعشناه مع الكاتبات، وعلق في مخيلتنا، ويرهف الإحساس كلما تذكرناه، فهو يعيننا على معترك الحياة، ويمدنا بالأمل، ويدفعنا نحو العطاء، ويحيي فينا حب الوطن ذلك الحضن الدافئ الذي ترعرعنا فيه. فبارك الله تعالى بأصحاب الفكرة وكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح».