«ميزون تيني».. منصة منتجات مستدامة للأطفال

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم، تصوير - دينيس مالاري

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تطرح «ميزون تيني» مفهوماً لتصميم وتسويق المنتجات المستدامة المخصصة للأطفال عبر طرائق العرض ومساحات اللعب والتعلم المرح عبر موقعها في منطقة القوز الإبداعية، وتصميمها الفريد لمنزل مكتمل بغرف وأنشطة وتجارب مستوحاة من قصص الأطفال العامرة بالخيال والمتعة بداية من نفق التسلق ومنزلق اللعب ونهاية بمسبح الكرات وركن القراءة والتلوين. وتضم 50 شركة محلية صغيرة، وتقدم الأثاث والديكور والملابس والأحذية والكتب والألعاب والأعمال الفنية في إطار نهج «المونتيسوري» القائم على تنمية مهارات التعلم واكتساب والثقافة المعاصرة للأطفال، التي تشمل تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات منذ سن مبكرة.

تصاميم مستدامة

وفي السياق تؤكد منى جابر مؤسسة «ميزون تيني» أن فكرة المتجر التجريبي تقوم على إيجاد مساحات ممتعة للأم والطفل أثناء عملية التسوق القائم على المنتجات المستدامة وثقافة التصاميم الإبداعية المحلية التي تتمتع بالمرونة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لعالمنا، التي نطرحها عبر الشركة الأم Jayleen Finds الأولى من نوعها في مجال إنتاج أثاث الأطفال المستدام في الإمارات، من خشب البامبو، أو الخيزران المعروف بقوته ومتانته، يمكنه المحافظة على هيئته لما يقارب 100 سنة، إذ إنه قليل التأثر بالعوامل الخارجية.

منتجات محلية

وتضيف منى: عبر مساحات اللعب والتعلم التي يضمها المتجر نوفر للطفل فرصة التعرف على المنتجات الصديقة للبيئة ومفهومها بوسائل مبسطة كجزء من أهدافنا لتنمية مهارات التعلم والثقافة المعاصرة الصديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات منذ سن مبكرة، كونه يجرب كافة المنتجات المتوفرة من قطع الأثاث والديكور بنفسه عبر تصميم المنزل المستوحى من قصص الأطفال، ونحن نعرض إلى جانب تصاميمنا منتجات وتصميم أكثر من 60 عارضاً في مجال الأثاث والديكور ووجبات الأطفال الخفيفة والملابس والأحذية والكتب والألعاب التعليمية والأعمال الفنية، بالإضافة إلى منتجات الأمهات مما يخلق مجتمعًا لجميع الشركات الشابة ليراها المستهلكون تحت سقف واحد.

نهج المونتيسوري

وحول تصميم صالة العرض تقول منى: تقدم صالة العرض تجربة اندماجية كاملة منذ مرورك من بابها، حيث تدخل في عالم ساحر للطفل مصنوع على شكل منزل حقيقي، متكامل بغرف مختلفة، وأنشطة وبالطبع تجربة تسوق رائعة للأمهات باتباع نهج المونتيسوري وهو أسلوب تعليمي يراعي الإمكانيات الفردية لكل طفل، ويؤكد ضرورة اهتمام العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والروحية والجسدية الحركية، وأيضاً اكتشاف وتنمية موهبة الطفل، وذلك بهدف مساعدته في تطوير مهارات الإبداع والتفكير الناقد لديه، وتعزيز قدرته على حل المشكلات وإدارة الوقت والاعتماد على النفس، كما يشجع المنهج الأطفال على أن يكونوا مستقلين ذاتياً، ويسمح لهم بالتعلم من أخطائهم.

إكسبو 2020

وتؤكد منى: من أحدث الإضافات المرحة التي تم إضافاتها لصالة العرض تتعلق أيضاً بمفهوم المحافظة على البيئة وتقليل الهدر من خلال إعادة التدوير أو الاستخدام، فقمنا بإضافة حوض الكرات البلاستيكية المكون من 2000 كرة، تبرع بها للمتجر، جناح المجر في إكسبو 2020 بعد أن أغلق الجناح أبوابه بانتهاء فعاليات المعرض العالمي، حيث شكلت تلك الكرات حوض ينابيع المياه ومحور صالة العرض الرئيسة في الجناح، وجذبت آلاف الزوار لاكتشاف شعار الجناح «جذور المياه المجرية».