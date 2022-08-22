حبيب الياسي يطلق «سمو الحب» ويحلق في فضاء «يوتيوب»

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

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نحو 10 أشهر مرت على إطلاق الفنان الإماراتي حبيب الياسي، أغنيته «آخر حبه»، تلك التي صاغ كلماتها علي الياسي، فيما تولى حبيب بنفسه وضع جملها اللحنية، وها هو الفنان حبيب الياسي، يعود مجدداً إلى جمهوره بعمل موسيقي لا يزال «ساخناً» على موقع يوتيوب، حمل عنوان «سمو الحب» والتي تولى صياغة أشعارها مرهف الحس، بينما تولى حبيب بنفسه صياغة ألحان الأغنية الجديدة التي لم يمض على ولادتها سوى أيام قليلة، لتحلق عالياً في فضاء «يوتيوب»، متجاوزة حاجز 27 ألف مشاهدة.

العمل الجديد «سمو الحب» لم يخرج عن سكة الأغنية العاطفية، التي يجيد الياسي تقديمها، حيث جاءت متوائمة تماماً مع صوته الهادئ، فيما ألحانها جاءت ذات إيقاع هادئ، لعب فيها وتر الغيتار دور البطولة. في هذه الأغنية يغازل الياسي، الحبيب الذي يصفه بأنه «أغلى من أي شيء»، وبأنه «قريب من القلب»، قائلاً له: «يا سمو الحب.. قلبي فيك ذاب».

الأغنية الجديدة التي تأتي في إطار توجه حبيب الياسي نحو الأغنية الرومانسية، تعد من أحدث إنتاجات اتش برودكاشن للإنتاج الفني، جاءت تحت إشراف المنتج علي الياسي، فيما تولى مهند خضر مهمة توزيعها موسيقياً، بينما تولى نور هاشم مهمة المكس والماستر. يذكر أنه سبق لحبيب الياسي، أن قدم في وقت سابق أغنيته «بلا سبب»، والتي كانت أول تجربة له باللهجة العراقية، واستطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي، كما سبق له أيضاً أن قدم أغنيته «إثقل» التي أهداها إلى قاعدته الجماهيرية في الإمارات والمنطقة العربية.