استطلاع « البيان »: وسائل التواصل الاجتماعي تعزز نجاح المبدعين

المصدر: دبي - خلود حوكل

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انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سهل على المبدعين، في مختلف المجالات الفكرية والفنية والأدبية، في نشر نتاجاتهم وإبداعاتهم عبر حساباتهم على المنصات المتنوعة، ليُطلع عليها الجمهور، فمن خلال منشور أو تغريدة أو رابط وبضغطة زر، يصبح العمل، مهما كان نوعه، متاحاً على نطاق واسع جداً، وأحياناً تغنيه هذه المسألة، عن الحاجة إلى حملة إعلانية أو تسويقية تروج أو تعلن عن إبداعه الجديد، فيقوم، هو أو من يدير تلك الحسابات، بنقلها ونشرها في الوقت وبالطريقة المناسبة.

«البيان» حاولت أن تستكشف عبر الاستطلاع الأسبوعي مدى نجاح وسائل التواصل في منافستها للمؤسسات الفكرية في تقديم الدعم والترويج للمبدعين، حيث طرحت السؤال التالي: هل نافست وسائل التواصل الاجتماعي المؤسسات الفكرية في الترويج للمبدعين؟ وأكدت نتائج الاستطلاع نجاح مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، إذ صوتت نسبة 70 % بنعم على موقع «البيان» الإلكتروني، بينما صوتت نسبة 30 % بلا، وجاءت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان» في «تويتر» متقاربة، إذ صوتت نسبة 68.2 % بنعم، بينما صوتت نسبة 31.8 % بلا.

وقالت الكاتبة والمؤلفة الموسيقية إيمان الهاشمي: «في الحقيقة أنا لا أرى أي تنافس فعلي بين وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الفكرية فلكل منهما عصره وقيمته الأساسية التي بني عليها مع مرور الزمن ولذلك أؤكد أن العلاقة بينهما هي علاقة «تكاملية» بحتة وغير تنافسية إطلاقاً، حيث يعمل الاثنان على نفس الوتيرة وبالهدف ذاته والذي يعنى بتوصيل فكرة أو خبر أو معلومة ما إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، ولكن ذلك لا ولن يكون إلا بشرط أن تُحْسِن الوسائل الإعلامية في المؤسسات الفكرية استخدام هذه المنصات الرقمية بشكل مفيد وأن تضمها إليها عوضاً عن منافستها بلا جدوى.

سرعة النشر

وأكد الفنان المسرحي إبراهيم القحومي دور وسائل التواصل الاجتماعي في سرعة النشر وسهولته للآخرين، نظراً لتواجد الأجهزة الإلكترونية كالهاتف المحمول وغيرها في متناول الجميع، فصار الاعتماد الكلي على التطور التقني ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعي، التي اعتمدتها أيضاً المؤسسات والشركات والدوائر، لنقل كل ما هو جديد بسرعة وفي أقل من الثانية لتنتشر الأخبار، فالأخبار يتلقاها الجمهور عبر هذه الوسائل من خلال التطبيقات مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«انستغرام» و«سناب شات»، التي ساهمت في نشر المحتوى المراد نشره، لذا فهذه الوسائل أصبحت منافسة، وتعتبر سلاح قوي علينا أن ننتبه لكيفية استخدامه ومتى، حيث كانت الاعتماد قبل وسائل التواصل على الصحف اليومية والإعلانات في الشوارع، أما الآن فبينما أنت جالس في منزلك تصلك الأخبار في ثوانٍ معدودة عبر هذه الوسائل.

وسيلة جديدة

أشارت إيمان الهاشمي إلى أننا نعيش في كوكب متطور منذ الأزل فمثلا لا نرى من يكتب بالريشة عوضاً عن القلم ولا نرى من يبعث برسائله عبر الحمام الزاجل دون انتقاص من أهمية هذه الوسائل في وقتها ولربما في المستقبل تصبح منصات التواصل الاجتماعي أمراً قديماً بعد أن يتم اختراع وسيلة تواصل جديدة تتناسب مع العصر القادم.