«دبي أوبرا» تصدح بالأنغام في سبتمبر

المصدر: دبي – البيان

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تستعد «دبي أوبرا» لإطلاق مجموعة من العروض المميزة خلال شهر سبتمبر المقبل، وتضم أربعة عروض وحفلات موسيقية مذهلة ومشهورة عالمياً.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر شهراً، خمسة عروض لحفل الباليه «روميو وجولييت»، قصة الحب الشهيرة، وعرض الأوبرا «لا ترافياتا»، والحفل الموسيقي Ghostly Kisses الذي تقدمه مارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، بالإضافة إلى أكبر تكريم في العالم لملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وتأتي عروض سبتمبر وفق البرنامج التالي: «روميو وجولييت» في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، ويقدم هذا العرض فرصة للاستمتاع بمشاهدة التحفة الفنية التي ألفها وليم شكسبير، «روميو وجولييت»، من خلال عرض فني نابض بالحياة تقدمه «فرقة باليه جورجيا». ويحكي الراقصون المبدعون قصة العاشِقَين، روميو وجولييت، وعلاقة الحب التي تجمع بينهما وتتعثر بعدها بخصامٍ شديد بين عائلتيهما المتنازعتين، حيث تنتهي أخيراً بأحداث مأساوية، وتُقدم رقصات الباليه المبهرة على أنغام موسيقى المُلحن الشهير سيرجي بروكوفييف.

وفي موعد تالٍ يمتد من 13 - 14 سبتمبر، تقدم دار الأوبرا المرموقة «لا ترافياتا» الأوبرا العالمية الشهيرة، والمؤلفة من ثلاثة مشاهد للملحن الإيطالي جوزيبي فيردي، تستند إلى مسرحية «سيدة الكاميليا» المقتبسة من رواية ألكسندر دوماس الابن. وتتضمن هذه الأوبرا إحدى أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة ورومانسية ومأساوية على الإطلاق، كما تتباين تحفة فيردي الساحرة بين مشاهد الحفلات الرائعة واللحظات الرقيقة من خلال أداء آسر يخطف الأنظار.

أما الحفل الغنائي «Ghostly Kisses» فيحجز موعده في 17 سبتمبر، ويمثل مشروعاً موسيقياً متكاملاً لمارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، ويقام العرض خلال أمسية واحدة فقط في دبي أوبرا. وسيكون الحفل هو الأكبر حتى الآن والوحيد لـلفنانة «سوفيه» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي يومي 23 - 24 سبتمبر، تستضيف «دبي أوبرا» أكبر تكريم عالمي لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في دبي لأول مرة على الإطلاق، ويتضمن العرض أشهر أغنياته. ويؤدي هذه الأغنيات الفنان رودريجو تيزر، والذي يقدم استعراضاً عالمياً يشمل حياة وأعمال جاكسون، مع الرقصات والأزياء الخاصة المصممة من قبل لافيل سميث، الراقص ومصمم رقصات ملك البوب نفسه.