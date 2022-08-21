«الإضاءة».. ورشة مسرحية في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ورشة مهارات الإضاءة المسرحية وتقنياتها في إطار الفعاليات الصيفية للمؤسسة «صيفك ويانا» في سياق أنشطة مختبر المهارات بمركز ناشئة واسط.

وتلقى الناشئة في الورشة طرق دمج الألوان بجانب معرفة المعلومات الفيزيائية ذات التأثير على الضوء والتقنيات البصرية لحاجات الجماليات البصرية واللونية.

وفي سياق هذه الورش نفذوا نماذج من إضاءات عدة لأعمال مسرحية بعد تصميمها وتعلمهم مهارات التوصيل الكهربائي وشدة التيار المناسبة لتشغيل هذه الأجهزة وطريقة دمجها مع التجهيزات الصوتية.