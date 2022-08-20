معرض في هونغ كونغ يجمع العلم والفن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يتيح معرض فني غامر لزواره داخل مركز تسوق «باسيفيك بلايس»، في أدمير بهونغ كونغ، إنشاء رموزٍ كونية غير قابلة للاستبدال والتحليق في رحلة عبر المجرة كرواد فضاء واستكشاف الكون في سمائنا المرصعة بالنجوم.

وعن تلك التجربة التي يخوضها الزائر في المعرض المقام بعنوان «أوربت سيلر ميتا سبايس»، ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إنها تجربة تجمع بين العلم والفن، فتثري المعارف بالكون وتتيح إنشاء رسوم غير قابلة للاستبدال، في مزج بين مفاهيم الفضاء التقليدية واستكشاف الفن التفاعلي.

ويأخذ المعرض الذي أبدعه استوديو الوسائط الجديد «إكسبت»، الزائر في رحلته المجرية من خلال إنشاء جرم سماوي خاص به عبر ألعاب تعدين، وتجميع معادن مميزة واستكشاف عوالم في الكون.

ويتعين على الزائر أولاً إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال للجرم السماوي الخاص به في المحطة الفضائية التي تتيح عبر عصا التحكم التقاط معادن متدفقة لتشكيل رمز غير قابل للاستبدال خاص به. وبعد لعبة التعدين، يمكن للزائر مسح رمز الاستجابة السريع ضوئياً لإلغاء قفل معادن بلورية خاصة من أجل تصميم الجرم السماوي الخاص به، وهذه الخطوة تكشف عن حلقة ألوان مبهرجة، أو كوارتز صافي، أو وردي ليموريان، أو افينتورين أخضر، أو فراولة الكوارتز أو الأكسيد الأحمر.

مغامرة

وبعد ذلك، يمكن للزائر الذهاب في مغامرة عبر «ثقب أسود» إلى مجرة «ميتاسبايس» المتلألئة حيث يمكنه مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لإطلاق الجرم السماوي الخاص بك في مشهد مبهر للسماء يمكن مشاهدته معروضاً على شاشة المجرة مع اسمه. وفي مسار الرحلة بين النجوم في المجرة تتاح للزائر فرصة الطفو في الفضاء والاستمتاع بالأبراج النابضة بالحياة والتقاط الصور مع الإجرام السماوية، على أن ينهي الرحلة بدخول ثقب أبيض، حيث يتم طرده إلى الأرض.

هذا وأفيد أن المعرض المستمر حتى 9 أكتوبر المقبل يتيح للزائر تحويل الجرم السماوي الخاص به إلى عملة معدنية تحتوي على رمز استجابة سريعة، يمكنه عن طريق مسحه ضوئياً مشاهدة الجرم السماوي في أي وقت يريد.