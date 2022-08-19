«فاوندري».. موسم فني متنوع تزيّنه معالم دبي

المصدر: دبي ــ وام

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أعلنت منصّة «فاوندري»، الوجهة الرائدة للعقول المبدعة في وسط مدينة دبي، عن افتتاح موسمها الجديد، والذي سيتمّ خلاله تقديم أربعة معارض متنوّعة في 12 سبتمبر، تضمّ باقة من الأعمال الإبداعية للمصوّر الفوتوغرافي ستيوارت لوسون، ومصوّر الفنون الجميلة بابر أفزل، وفنانة الأعمال البصرية دبجاني بهاردواج، والفنان التجريبي استديو لينكا، بهدف تعزيز المشهد الثقافي في المنطقة.

تتواجد فاوندري في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في وسط مدينة دبي، وتتميّز بأنها وجهة رائدة لاستقطاب الفنانين على المستوى العالمي والمحلّي من المحترفين والناشئين، ما يتيح لهم الفرصة لعرض أعمالهم بإشراف وتوجيه فريق خبراء المنصّة.

«الحالمون»

من خلال معرضه «الحالمون» الذي سيقام في صالتي «جاليري 8» و«ذا روم»، يكشف الفنّان الموهوب خوسيه كامبوس، المعروف بلقب استوديو لينكا، عن تجربة الابتعاد عن الوطن عبر سلسلة من الأعمال الفنية المستوحاة من أسواق برّ دبي وديرة، ويجسّد القصّة من خلال صور معبّرة لشخصيات ترسّخ معنى الهوية والانتماء.

وتحتضن صالة جاليري 4 معرض «ذا فيوتشر باست» أبرز أعمال الفنان «بابر أفزل» المصوّر الفني ورائد الفن التشكيلي الحائز على العديد من الجوائز العالمية حيث يعرض صوراً لبرج خليفة، المعلم البارز في دبي وصاحب الأرقام القياسية العالمية بحجمه المعماري وارتفاعه، ما يبرز أهميته الجغرافية ضمن خريطة المنطقة.

«روح الراقصين»

وتقدّم صالة جاليري 3 معرض «روح الراقصين» للمصوّر الفوتوغرافي البريطاني ستيوارت لوسون، ويعرض خلاله صوراً من فرقة باليه بولشوي، لتأخذ الزوّار في رحلة مفعمة بالحيوية والجمال.

كما تستضيف صالة جاليري 5 معرض «أحلام داخل الأحلام» للفنانة البصرية هندية الأصل دبجاني بهاردواج، حيث تعتمد الأسلوب المرئي، والرسوم التوضيحية المزخرفة، لتقديم فكرتها عبر مجموعة فريدة من أشكال الفنّ المتنوّعة، وتستقطب فاوندري معرضين آخرين تحت عنوان «الفنّ في مساحات» و«كلمات».