مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يعلن أسماء المشاركين في الموسم الثامن للرقص والموسيقى والمسرح

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء المشاركين في فعاليات موسمه الثامن، والتي تشمل عروض أداء وندوات حوارية وورش عمل تتمحور حول موضوع شيّق بعنوان «قصص». وتضمّ قائمة المشاركين نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين الذين يقدمون أعمالاً إبداعية مستوحاة من قصص ملهمة، وتدعو الحضور للمشاركة في أنشطة التعبير الإبداعي داخل وخارج خشبات المسرح.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: نجح مركز الفنون منذ موسمه الأول عام 2015 في منح المجتمع الإماراتي مساحة إبداعية للاستكشاف والتعبير الفني، في خطوة جمعت عشاق الفن المحليين والعالميين للتفاعل بطريقة إبداعية، ودمجت التقاليد والابتكار من خلال عرض أعمال مؤثرة تلهم الحوار وتفتح آفاقاً جديدة لرؤية العالم وفهمه.

وجهة ملهمة

وتُقام فعاليات هذا الموسم تحت شعار قصص، الذي يدعو الحضور والفنانين إلى اختبار رحلة فنية غنية قد تبدو غير مألوفة أو مريحة أو مليئة بالتحديات أو المفاجآت، ولكنها تحمل دوماً عناصر الحيوية والتنوع. وأود بهذه المناسبة أن أشكر شريكنا دانس ريفلكشن، من إنتاج دار فان كليف أند آربلز، ولا أنسى أن أشكر الإدارة العليا في جامعة نيويورك أبوظبي على الجهود الاستثنائية التي تبذلها. ونأمل جميعاً أن تسهم فعاليات هذا الموسم في تعزيز مكانة مركز الفنون كوجهة للإلهام الجديد.

ويبدأ الموسم في الثامن من سبتمبر مع المبدعة ميكليت هاديرو، المغنية والمؤلفة الموسيقية الأمريكية من أصول إثيوبيا، والتي أسست فرقة ذا نايل بروجكت وشاركت في الموسم الأول من فعاليات مركز الفنون. وتقدّم ميكليت عرض موفمنت «حركة»، وهو عرض متعدد الوسائط يستكشف العلاقة الجدلية بين الموسيقى والهجرة من خلال الأداء الصوتي والغنائي. ويستند العرض إلى البودكاست الإذاعي الذي أطلقته ميكليت ويحمل ذات الاسم، والذي يضمّ مجموعة من الأغاني والقصص الوجدانية المستوحاة من حياة الفنانة، خصوصاً في فترة الطفولة التي عاشتها كلاجئة في الولايات المتحدة، حيث يعكس الأداء عناصر شيّقة تندرج تحت مفهوم الهجرة.

مقابلات وعروض

يشمل العرض أيضاً مقابلات وعروضاً موسيقية تسلّط الضوء على ثلاثة فنانين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، هم مغني الراب الصومالي فريك المولود في الإمارات، والمغنية السورية غالية شاكر المقيمة في مدينة العين، والموسيقي الفلبيني كرومويل أوجيدا المقيم في دبي ومؤسس علامة (محيصنة فور). ويركّز كل فنان على التعبير عن ثقافته الخاصة وتجاربه الحياتية باستخدام أنماط موسيقية متنوعة تضمّ موسيقى الدريل العربي، والآر أند بي، والبوب، والروك، والموسيقى الإلكترونية، مما يقدم توليفة إبداعية تتكامل مع قائمة ميكليت الموسيقية الغنية بمقطوعات الجاز الإثيوبي والموسيقى الشعبية.

ويشهد الموسم للمرة الأولى عرضاً لمشروع الرقص المعاصر دانس ريفلكشن، من إنتاج دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات بالتعاون مع مركز الفنون، والذي يقدّم سلسلة مؤثرة من الفقرات الراقصة ضمن سردية قصصية تتكشّف مشاهدها على خشبة المسرح في أبوظبي.