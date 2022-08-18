محمد بن راشد في رائعته الشعرية الجديدة «خيلي»: من خيل مكتوم جدي وزايد أمهاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

«خيلي».. رائعة شعرية جديدة سطرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ونشرها باحتفاء واعتزاز سمو الشيخ حمدان بن محمد

بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

تحفل رائعة سموه الشعرية الجديدة بمعاني الفروسية والنبل والوفاء، ويفاخر فيها فارس العرب، باهتمامه الأصيل بالخيل، وعشقه لمن عقد الخير في نواصيها، مؤكداً ارتباطه العميق بالقيم الأصيلة، التي اقترنت بالخيل، وبما تتضمنه من نبل ووفاء، وجمال ونقاء.

في مجاراة إبداعية لقصيدة سموه، احتفى سمو الشيخ حمدان

بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالمعاني النبيلة، والأفكار الجليلة، واستقبل الرسائل الكريمة، التي حملتها رائعة «فارس العرب» الشعرية بدرة من القصيد، جاءت بعنوان «أقول لك تم»، نشرها سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

خيلي

شعر: سليط

الـخيل تـدري بـأني شـوقها الـساري

وأدري أنـا الخيل يجري شوقها بدمي

آنــا لـهـا الـهـم بــي تـهـتم وتـمـاري

وأنـا بـها أهـتم هـي لي ديمه همي

آحـبـها حــب مـايطري عـلى الـطاري

وتـحـبني مـثلما خـالي ومـثل عـمي

إن جـيـتها تـشـمني وتــدور أخـبـاري

فـيـها ولـه مـن عـناه تـضمني ضـمي

وتلوذ بي وتحتفي بي وتكتم أسراري

كـتم الـمود الـذي خـايف مـن الـذمي

فـيها الـوفا والـشجاعه خـيار الخياري

وأنـــا لــهـا وافـــي مــوعـدي آتـمـي

لــهـا أعــامـل بــود وحـفـظ مـقـداري

لـو هـي قـليله مـهم الـنوع لا الكمي

مـا آسـومها مثل سوم البايع الشاري

تــلاد عـنـدي غـلاهـا جــاري بـدمـي

مـن خـيل مـكتوم جدي وزايد أمهاري

تــراث ربــدان الـلـي لـلـرمك سـمـي

حـشمتها دوم فـي ملكي وفي داري

ووصـيـت حـمـدان يـكـرمها ويـهـتمي

«أقول لك تم» مجاراة لقصيدة: سليط

شعر: حمدان

سليط.. شاعر معه يا صعب مشواري

يا فـرحـتـي في مجـارى فـكـرته تـمّـي

يا رمز قاف القصيد وسِـبعه الضـاري

وشلون باطول روس جبالك الشـمّي

للخـيل فرسـانها، والقـوس له بـاري

وما دام عين المشـاعر ناظـرت يمّـي

لرضاك شبّـيت في ليل الشـعر نـاري

يا همّتـي ودّي ادرك غـايتـي.. هِـمّي

يا نجـم ياللي عن الانـظـار مـتـــواري

داعبـتنـي بالقـــوافـي وانجـلى غـمّي

أسقيتنـي من ظــما ياكاسـي العـاري

وفاخرت بك جد ابوي وجدّي من امّي

والخيل من معجزات الواحد البـاري

وفي مـربـط الـعـاديات العـز متنـمّي

يـقــــــول عنـها نبـي الله وهــو داري

في ناصـيتـها تشـوف الخــير متنـمّي

أغلى من المال عند طوال الاشـباري

راعـيّــها بالوفــا والعِــــز مـتســمّي

وصـاتك أمـرٌ علي يـنفّـذ اجـبـــاري

واقول لك تم من قلبي.. ومن فمّي