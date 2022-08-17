تقدمها «طيران الإمارات».. تذاكر سفر لأفضل 6 قراء في «روايات»

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل حملة «صيفك رواية» التي أطلقتها دار «روايات» من الشارقة، برعاية «طيران الإمارات»، اقتراح كتاب كل أسبوع للقراءة، حيث انتقت الدار 6 أعمال من أفضل إصداراتها وخصصتها للقراءة خلال أسابيع الحملة التي تمتد إلى منتصف سبتمبر المقبل، موعد الإعلان عن جوائزها التي ينتظرها من يحبون السفر.

وسيفوز 6 قراء بتذاكر سفر إلى بلدان مؤلفي الكتب التي يقدمون عنها مراجعات مشوقة، ولاستحقاق الفوز بتذكرتين من «طيران الإمارات» للفائزين في ختام الحملة، ما تزال الفرصة قائمة أمام القراء لإنجاز عرض واحد على الأقل حول أحد الكتب التي رشحتها دار «روايات» للقراءة، ومشاركة العرض مع حساب الدار على التواصل الاجتماعي.

3 كتب

وتستمر الحملة أمام القراء خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بثلاثة كتب أخرى للاستمتاع بمضامينها وكتابة مراجعات تؤهل أصحاب أفضل المراجعات للترشح للفوز بتذاكر سفر إلى بلدان مؤلفيها، والكتب هي «المتاهة»، للكاتب برهان سونميز من تركيا، و«باريس الأورفية»، للكتاب هنري كول من فرنسا، و«لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، للكاتب جيمس بالدوين من الولايات المتحدة.

روايتان وقصائد مترجمة

وخلال الثلاثة الأسابيع الأولى من الحملة تسابق القراء على تقديم مراجعات حول ثلاثة كتب من إصدارات «روايات» وما يزال الباب مفتوحاً كذلك أمام القراء لنشر مراجعات حول هذه الكتب ومشاركتها مع حساب دار «روايات»، والكتب هي رواية للكاتب السويدي يلمار سودربيري بعنوان «دكتور كلاس»، جاءت على شكل يوميات طبيب يكشف بعض أسرار المرضى الذين يترددون على عيادته.

ورواية من كينيا بعنوان «لا تبك أيها الطفل»، لمؤلفها نغوغي واثيونغو، أحد رواد الأدب الأفريقي، والفائز بعدة جوائز عالمية منها جائزة مان بوكر الدولية، وتسرد قصة الصبي نجوروغي وعائلته وتضيء على كفاح المجتمع الكيني ضد الاضطهاد والاستعمار البريطاني، وخاصة أثناء أحداث الانتفاضة التي عرفت في كينيا بانتفاضة ماو ماو بين 1952 و1962. وفي تنويع لكتب الحملة وبهدف تعريف القراء على الشعر العالمي، تضمن الكتاب الثالث مختارات شعرية للشاعر البولندي آدم زاغايَفْسْكي الذي اشتهر بالجمع بين كتابة الشعر والنقد والترجمة والرواية، ويعد من أهم شعراء «جيل 68 - 70» وحصل على جوائز عالمية، والكتاب من ترجمة الأديب العراقي هاتف جنابي.