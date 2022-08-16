«ليجولاند دبي» يقدم فرصة ذهبية للمراسلين الصحفيين الصغار

المصدر: دبي – البيان

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بدأ منتجع ليجولاند دبي في البحث عن المراسلين الصحفيين الصغار الرسميين الجدد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتقديم فرصة ذهبية لأربعة من الصغار المقيمين بالدولة، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 -11 عاماً، لتحقيق حلمهم ليصبحوا مراسلين صحفيين حقيقيين. ويتمثل دور «المراسل الصحفي الصغير لمنتجع ليجولاند دبي» في السماح للصغار بالتغطية المباشرة لكل الفعاليات التي تقام في منتجع ليجولاند دبي، سواء في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، أو حديقة ليجولاند المائية، أو بفندق ليجولاند الفريد وهو الأول من نوعه في المنطقة؛ وتضم تلك الفعاليات احتفالات الهالوين والاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالات الشتاء وموسم الأعياد، والاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، وتجربة كبار الشخصيات والعديد من الفعاليات المدهشة على مدار العام.

متعة ومرح



ولإضافة المزيد من المتعة فسوف يفوز كل مراسل صحفي صغير بأربعة من تذاكر ليجولاند دبي السنوية لأسرته لتحظى العائلة بـ 12 شهراً من المتعة والمرح وتشمل مزايا التذاكر السنوية: دخول غير محدود لحديقة ليجولاند الترفيهية والاستمتاع بـ 40 لعبة ركوب تفاعلية وعرضاً ومرفقاً ترفيهياً وتجربة بناء، وكذلك دخول حديقة ليجولاند المائية والاستمتاع بأكثر من 20 لعبة مائية ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً. كما تشمل مزايا التذاكر السنوية التمتع بخصومات علي المأكولات والمشروبات ومتاجر التجزئة في حدائق ليجولاند والعديد من المزايا الأخرى. بالإضافة إلي ذلك يحصل المراسلون الصغار الجدد على شهادة رسمية في نهاية مغامرتهم في منتجع ليجولاند دبي، والتي ستقدم من قبل إدارة منتجع ليجولاند دبي لشكر الصغار على جهودهم.

كل الصغار المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يجيدون التحدث بالإنجليزية أو العربية، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 -11 عاماً مرحب بهم للتقديم من خلال عمل فيديو تتراوح مدته بين 30 إلى 40 ثانية باللغة العربية أو الإنجليزية ليوضحوا فيه «لماذا سيكون رائعاً أن يصبحوا مراسلين صحفيين صغاراً؟».

معايير



وسيتم اختيار أربعة من المرشحين/ المرشحات من مجموع المتقدمين، وذلك وفقاً للعديد من المعايير من ضمنها الإبداع والمشاركة وذلك من قِبَل لجنة رسمية للتحكيم بمنتجع ليجولاند دبي. وفي 7 من سبتمبر سوف يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة من المتقدمين ليحملوا لقب «المراسلين الصغار الجدد لمنتجع ليجولاند دبي» والبدء في مغامرة ليجولاند الممتعة والتي تستمر لمدة عام كامل.

ينتظر المراسلون الصغار الجدد، العديد من الفعاليات الشيقة والأنشطة المستمرة مع أكثر من 60 لعبة ركوب تفاعلية ولعبة مائية ومرفقاً ترفيهياً وتجربة بناء منتشرة في كل من حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية وكذلك فندق ليجولاند – وسيقوم المراسلون الصغار الجدد بنقل تجاربهم الشيقة بشكل مميز لكل محبي منتجع ليجولاند دبي في جميع أنحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب الخاصة بمنتجع ليجولاند دبي.