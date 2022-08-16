41 عملاً تشكيلياً في 3 معارض بالأقصر

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تستضيف مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، ثلاثة معارض فنية تضم 41 عملاً تشكيلياً تدور في فلك القديم والحديث وتستلهم بعض موضوعاتها من الحضارة المصرية القديمة، وتتطرق إلى التواصل الرقمي والعمل من المنزل. وتقام المعارض الثلاثة، التي انطلقت أمس، ضمن البرنامج الأكاديمي لكلية الفنون الجميلة، وتستمر 10 أيام. ويحمل المعرض الأول عنوان «المرأة والثور.. جماليات الشكل بين الواقع والرمزية» ويحتوي على 14 عملاً فنياً «نحت بارز على نحاس مطروق» للفنان الدكتور صلاح شعبان، وتدور أعمال المعرض في فلك العلاقة بين المرأة والرجل، عبر التاريخ. ويحمل المعرض الثاني عنوان «حجر رشيد.. تجربة من وحي حجر رشيد»، ويتضمن 15 عملاً فنياً للفنان الدكتور أيمن قدري، والمعرض يقُام في نسخته الثالثة، بعد عرض أعماله بكل من قبرص والقاهرة. وينتقل المعرض الثالث بزواره إلى عالم الديكور والتصميم، بعنوان «التصميم الداخلي.. وتعزيز التواصل الرقمي»، ويعرض 12 لوحة وتصميماً للفنان الدكتور أسامة حسن. الأقصر (مصر) - د.ب.أ