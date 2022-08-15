عوالم الرقمنة تنشر ثقافة الإيجابية والتعاون والخير

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقد اختبرت السنوات القليلة الماضية عزيمة الإنسانية، وبينت أن البشر طيبون، وأنهم سيستمرون في التفكير في الإيجابية والسعادة، وفعل الخير للآخرين، فسواء كانت عبر قصة عطاء أو بقاء أو محاربة الشر أو غير ذلك، ستلعب الإنسانية دائماً دوراً كبيراً في حياتنا، وتعكس منصة دنيا حلوة مثل هذه القصص، وتلهم الآخرين ليكونوا جزءاً من نشر الأخبار والأفعال السارة.

لقد تأثر كل مجتمع خلال الجائحة في جميع أنحاء العالم؛ فهنالك الكثير من الأشخاص الذين قد فقدوا أحباءهم أو تعذر عليهم البقاء معهم عندما كانوا في أمس الحاجة لذلك، والكثير ممن فقدوا وظائفهم، وشاهدوا حياتهم تتأثر، وشعروا أحياناً باليأس. ومع ذلك، فقد رأينا أنه في أوقات كهذه، كان الناس من جميع مناحي الحياة يبادرون لتقديم المساعدة، ومد يد العون والمشاركة وحتى تقديم ثرواتهم الخاصة إلى من هم أقل حظاً.

لقد كانت جائحة كورونا، وكذلك الحروب واللاجئون والكوارث الطبيعية سبباً لتوحيد البشر.

مهمتنا في «حاوي» هي توعية الشباب وترفيههم، ولكن يقع على عاتقنا كذلك مسؤولية نشر أفعال الخير والتطلعات والأمل والإيجابية، لهذا السبب قررنا إطلاق دنيا حلوة، كوجهة لنشر السعادة والأمل، تم تطوير هذه الوجهة بالكامل على أساس تطوعي، وقد وجد موظفونا الوقت الكافي لتحقيق ذلك في وقت قياسي، على الرغم من عبء العمل اليومي عليهم. لقد أدركوا أن هذه مسؤولية تتجاوز حياتهم المهنية ووظائفهم. هذا، وقد قال أنس (آندي) عبار، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع حاوي، «إنني محظوظ جداً لأن أكون محاطاً بهؤلاء الموظفين الجديرين بالثقة».