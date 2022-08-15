الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك بمحاضرتين مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة 18 من برنامج «يا زين صيفنا» الذي تنظمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، بمحاضرتين وطنيتين تم تقديمهما افتراضياً عبر تقنيات التواصل التفاعلية؛ الأولى: «الإمارات حضارة شعب وتاريخ وطن»، والثانية: «قيم وطنية عليا»، وجاءت هذه المشاركة تأكيداً على دوره في تعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة المشاركين في البرنامج.

بدأت المحاضرة الأولى «الإمارات حضارة شعب وتاريخ وطن» التي قدمتها هند الزعابي أخصائي برامج تعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بقول المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله» ووفق هذا القول الحكيم أشارت إلى أن الأمة التي لا تعرف ماضيها فتهمل توثيقه لن تتمكّن من قيادة حاضرها ولا صياغة مستقبلها.

تاريخ وحضارة

وركزت في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «نحن لسنا أمّةً طارئةً على التاريخ» مشيرة إلى أن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة يمتد إلى ما يقرب من سبعة آلاف سنة؛ وفق ما أثبتته النقوش والرسوم واللُّقى الأثرية للبعثات العالمية، وموضحة أن تاريخ الدولة لا يقتصر على بداية اتحاد الإمارات السبع: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين الفجيرة ورأس الخيمة؛ مبينة أن هذا الاتحاد يعدّ نقطة تاريخية فارقة. وبنجاح هذا الاتحاد عُرفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها دولة عصرية حديثة، لها تاريخها وحضارتها كما أثبتت الوثائق التاريخية والآثار المكتشفة.

وفي البرنامج الوطني الطلابي نفسه قدم المحاضرة الثانية: الباحث والمحاضر محمد إسماعيل عبد الله، أخصائي برامج تعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأكد فيها أن قيم الانتماء والولاء، والهوية هي محددات وطنية أساسية ينبغي ترسيخها في وجدان أفراد المجتمع كافة، بوصفها لازمة من لوازم المواطنة الصالحة، ووسيلة من وسائل حماية مكتسبات الدولة، وتعزيز روح التلاحم والترابط بين أبنائها.

قيم وطنية

ويسهم الأرشيف والمكتبة الوطنية في إبراز دور القيم الوطنية الثلاث في ترسيخ الهوية الجماعية، والولاء المشترك، والانتماء الواحد لدولة الإمارات، وترسيخ أسس المواطنة الصالحة، والإسهام في بناء مجتمع متماسك، وإعداد جيل يتمتع بروح التفاني والتضحية في سبيل الوطن وحماية مكتسباته.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة يواصل تعاونه المشترك مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ويتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر هذا التعاون البنّاء إلى تنشئة جيل واعٍ متمكن من حمل مسؤولياته الوطنية.