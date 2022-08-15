«برنامج الجليلة الصيفي» بدبي.. رحلة في بحر الإبداع والترفيه

المصدر: دبي- خلود حوكل

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في رحلة ببحر الإبداع والترفيه، أعد مركز الجليلة للطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة للطفل، تحت عنوان «برنامج الجليلة الصيفي 2022»، حيث أعد المركز برامجه بالتعاون مع عدة مؤسسات مثل مركز «اقرأ» لتعليم اللغة العربية، و «بروجكت يرو»، و «مركز الفنون الموسيقية»، تساهم هذه الأنشطة في صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، خلال فترة الصيف ضمن أربع فئات عمرية؛ تشمل: 4-5 سنوات، 6-8 سنوات، 9-11 سنة، 12-16 سنة.

تتنوع الأنشطة التي يقدمها المركز بين الورش الفنية، والتعليمية، التي يقدمها فنانو المركز المختصون في الفنون البصرية والأدائية، وسيحظى الأطفال بفرصة تعلم تقنيات متنوعة في استديو الرسم، وأيضاً تعلم مهارات مسرحية متعددة مثل العمل على الدمى والتصوير المسرحي وفن تصميم حركات الأداء.

مهارات الطفل

ويركز المركز خلال هذا المخيم على تطوير مهارات الطفل الحياتية، بالتعاون مع «بروجيكت يرو» ستقدم ورش لتطوير الذات تركز على الخبرات للتعرف على الثقافات والصناعات، مما يساهم في تمكين الطفل من التعبير عن الذات والتشجيع على الابتكار والطموح، وتعلمه مهارات الطهي في بيئة آمنه ومهيأة لتحضير وطهي مختلف الأطباق، إضافة إلى الكتابة الإبداعية، ورواية القصص وصناعة الخزف، وتعلم الخياطة والتطريز لصناعة منتجات يدوية متنوعة، والألعاب الرياضية، لتعزيز مستويات الطاقة لديهم وتشجيعهم على اللياقة والحركة. حيث يحتضن المركز كل هذه الفعاليات والأنشطة، التي انطلقت في يوليو وتستمر حتى 28 أغسطس الجاري، خلال الفترة الصباحية، ويشرف على هذه الأنشطة طاقم من الحرفيين والمختصين كل في مجاله.

وعن المخيم الصيفي قال عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة: إن الورش والأنشطة التي يضمها برنامجنا الصيفي تسهم في توسيع الآفاق الفكرية لدى الأطفال وتشجيعهم على استثمار أوقاتهم خلال فترة الإجازة المدرسية على النحو الأمثل. كما توفر للأطفال مساحة آمنة في بيئة مفعمة بالترفيه والتسلية والتثقيف، ما يشجعهم على الابتكار والتعبير عن الذات، ويسهم في تعزيز روح الابتكار والطموح لديهم وتنمية مواهبهم، وتمهيد الطريق أمامهم للانطلاق نحو مستقبل مبدع.