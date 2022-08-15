الفجيرة تختتم فعاليات «صيفنا وياكم غير»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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اختُتِمت أول من أمس، فعاليات القافلة الثقافية الإعلامية الأولى التي نظمتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت شعار «صيفنا وياكم غير»، والتي انطلقت في 16 من يوليو الماضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتميز اليوم الختامي بطابع ثقافي تراثي شعبي، حيث تضمن معرضاً تراثياً، ركناً خاصاً بالأدوية الشعبية، ركن تحضير القهوة الإماراتية، أكلات شعبية، عشاء من التراث، أسئلة ومسابقات ثقافية، وذلك في بيت المطوع بمنطقة الطيبة.

واستكملت القافلة فعالياتها الختامية بأمسية شعرية شارك فيها كل من الشاعر عبدالله الهدية، والشاعر سعيد سبيل الظنحاني، والشاعر علي بن سعيد اليماحي، والشاعر محمد سالم العبدولي، وقدم الأمسية أحمد خميس العبدولي، وذلك في قلعة العلم.

وشهد اليوم الختامي إقبالاً ملحوظاً من الزوار وأهالي المنطقة من مختلف الفئات، حيث استمتعوا بالفعاليات وسط أجواء مفعمة بعبق التراث، أحيت القيم الأصيلة والموروث الشعبي.