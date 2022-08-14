ما هو «راكشا باندان»؟ وكيف احتفى به رئيس وزراء الهند العام الجاري

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

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بخلاف النجاح والتطور الكبير الذي أحدثه رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي في بلاده على المستوى العملي، إلا أنه لا يترك فرصة أو مناسبة لكي يثبت أنه يسير على نفس النحو من الجانب الإنساني فهو كما يلقبه الشعب الهندي «حارس الإنسانية الأمين».

وفي الاحتفال السنوي للأخوة والأخوات والذي يسمى في الهند «راكشا باندان» يكون هذا اليوم مخصصاً لكي تربط فتيات الهند بخيوط المحبة على سواعد أشقائهن أو أصدقائهن من الجنس الآخر والذين وصلوا لمرتبة الشقيق من حيث الود والألفة والقرب وحسب الأعراف الهندية فإن أي فتاة تربط الخيط المعروف باسم «الراكي» على ساعد أي رجل فهو يصبح شقيقها فعلياً ولا يجوز الزواج منه أو اعتباره شخصاً غريباً عنها.

مودي هذا العام وفي ذلك اليوم المميز قرر أن يضم العديد من الفتيات إلى قائمة شقيقاته ورغم أنه يحتفل في كل عام بهذا اليوم بأشكال مختلفة بين شعبه إلا أنه قرر هذا العام أن يحتفل وسط العاملات في مكتبه ومنزله وفريق العمل المقرب منه. وبدأ اليوم عندما قدم مودي دعوة لفريق عمله بإحضار بناتهم إلى مقر مكتب رئيس الوزراء وقام باحتفال صغير وقامت الفتيات بربط «الراكي» لرئيس الوزراء وسط جو من الود والفرحة بين الفتيات وأهلهم ورئيس الوزراء.

لم يكتفِ مودي بذلك بل في المساء أقام حفلة أخرى قام فيها بدعوة العمال والخدم وبستاني المنزل وراعي الحيوانات الأليفة وقامت فتيات العمال بربط «الراكي» لتصبحن رسمياً شقيقات رئيس الوزراء.

شارك كذلك رئيس الوزراء عن طريق موقع التواصل الاجتماعي بعض الصور من الاحتفال وقام بتهنئة الشعب الهندي بهذا اليوم المميز والذي يؤرخ لمعنى الصداقة والعلاقات الإنسانية التي يمكن أن تخلد تحت اسم التآخي حتى ولو لم يكن هؤلاء من عائلة وحدة أو حتى دين واحد كذلك شارك العاملين بمكتب رئيس الوزراء بمقاطع مصورة تشهد احتفال رئيس الوزراء بضم شقيقات جدد إلى قائمة شقيقاته.