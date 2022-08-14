سيرك مائي يصل إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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في تجربة فريدة من الترفيه الحي، ستستقبل مدينة دبي اعتباراً من 29 سبتمبر السيرك المائي «فونتانا»، أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، وذلك في «فستيفال باي» في «دبي فستيفال سيتي مول»، حيث سيقام العرض في مسرح مائي مصمم خصيصاً للتجربة سيقود عملية تطويره قسم التطوير المسرحي في «لايف شو آرابيا».

وقد يكون هذا العرض المائي الأكثر طموحاً الذي يتم إنتاجه في الشرق الأوسط، إذ سيأتي بعروض فريدة من نوعها من الترفيه الحي وعروض السيرك الفنية، التي ستضيف إلى أجواء الإثارة التي تميز عروض السيرك عموماً.

ومن المعالم البارزة في تجربة فونتانا، وفقاً لمكتب السفريات «فور إيفر توريزم»، النافورة الموسيقية الراقصة التي تعرض مواهب مجموعة من فناني السيرك العالميين، بما في ذلك مؤدو الرقصات والحركات البهلوانية والفنانون الهزليون. يذكر أن العرض المائي من إنتاج شركة «سيرك دو ليبان» وقد قامت شركة «هات انترتاينمنت» بإحضاره إلى دبي.

وأفيد أن العروض المائية ستكون مناسبة لأعمار الأطفال من عمر سنتين. وسيكون هناك عرضان يومياً لمدة ساعتين: عرض صباحي واحد الساعة 3 مساءً وعرض مسائي الساعة 6 مساءً، وأن التذاكر متوفرة من الآن في «بالتينيوميلست» بخمس فئات للاختيار من بينها، بدءاً من 90 درهماً.

هذا، وبعد الإعلان عن عروض فونتانا، قال الشريك الإداري لشركة «هات انترتاينمنت»، تييري انطونيوس: «إن فستيفال باي في دبي فسيتفال سيتي مول يشكل المكان المثالي لخيمة السيرك من أحدث طراز وللمسرح المائي لـ«فونتانا»، وإن مجموعة فناني العرض ذوي المستوى العالمي يتطلعون لإبهار الجمهور وترفيههم بالقدر نفسه»، وأن شركته تتطلع للكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت قريب جداً مع إمكانية أخذ عروض «فونتانا» إلى المزيد من المواقع المذهلة في أنحاء الإمارات قريباً.