«للحذف لاحقاً».. مشروع موسيقي من رسائل البريد الصوتي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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في معرض فني منعقد في أمستردام طوال شهر أغسطس، أطلقت منسقة أغانٍ هولندية لاتفية مشروعاً موسيقياً فنياً مبتكراً، عن طريق دعوة من يرغب من الأشخاص إرسال رسائل بريد صوتي إلى تركيبة فنية عائدة لمشروعها الجديد، «قد تحذف لاحقاً»، لدمجها في موسيقاها.

المشروع واسمه «للحذف لاحقاً» يقوم على «صنع موسيقى راقصة من مشاعر كل إنسان»، حيث تعمد منسقة الأغاني واسمها آنا، على استخدام رسائل البريد الصوتي من أشخاص مختلفين في موسيقى جديدة.

واحتفاء بإصدار الأغنية المنفردة الثانية من «رسالة قد تحذف أخبرني بشيء»، تم إنشاء معرض في مساحة فنية في أمستردام على مدى شهر أغسطس، حيث بإمكان الزوار الحصول على رقم هاتف يمكنهم من خلاله ترك رسالة صوتية.

هذا ويضم المعرض تركيبة ضوئية تومض كلما يتم إرسال رسالة بريد صوتي. وإلى جانب زوار المعرض، يمكن للراغبين في المشاركة إرسال بريد صوتي إلى رقم الهاتف على الرغم من عدم وجود ضمان باستخدام أي بريد صوتي في التسجيلات المقبلة.

وقد نشرت آنا عن مشروعها على «انستغرام» وكتبت: «ما أقوم به اليوم يبدو مثل الحلم: إطلاق دي جي معروف خاص بي في معرض فني في أمستردام. يمكنك المرور وترك رسالة بريد صوتي طوال شهر أغسطس».