دبي مدينة النجوم والأيقونات المعمارية

المصدر: دبي - عبير يونس

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دبي مدينة النجوم، ففي كل زاوية منها تجد بصمة لأحد المشاهير العالميين، ورغم أن وجود بعضهم قد مضت عليه سنوات، إلا أن بريق عباراتهم التي تصف دبي ما زال يلمع ولم يبهت عبر الزمن، لتؤكد من جديد أن دبي وما استطاعت تحقيقه من نهضة وعمران أهّلها لتكون إحدى المدن الجذابة في العالم، وبالتالي تكون خياراً مهماً للمشاهير سواءً لقضاء عطلة أو إقامة فعالية ما أو المشاركة بأنشطة عديدة، أو لتصوير فيلم سينمائي، يتعرف الجمهور من كل أنحاء العالم عند مشاهدته على معالم دبي المميزة، مثل فيلم «المهمة المستحيلة» للنجم العالمي توم كروز.

زيارات المشاهير

من أعلى نقطة في برج خليفة، البرج الأعلى في العالم، ظهر الممثل الأمريكي الشهير توم كروز وهو يتسلق البرج في أحد مشاهد فيلمه «المهمة المستحيلة» في العام 2010، تكلم الفيلم عن نفسه، ولكن من جهة أخرى تكلم كروز عن دبي. وقال عبر حسابه الإلكتروني: «شكراً للجميع على المساعدة والتعاون المذهل، كان ولا يزال تصويرنا هنا بمثابة تجربة رائعة». ومضى ليشيد بدبي بوصفها مدينة سينمائية جميلة. وخلال وجوده اختار كروز وأفراد طاقم فيلمه الإقامة في الفلل الملكية في جميرا، ليتذكر كل من يقيم أو يمر في هذه الفلل أن كروز مرّ من هنا يوماً، ولكن ما زال صدى عباراته يتردد عبر الزمان.

وظهور النجوم في دبي يعود إلى فترة أبعد من الزمن، حيث أقام فيها براد بيت وأنجلينا جولي في بداية علاقتهما، وتستمر ظاهرة تدفق المشاهير إلى دبي على مدار الشهور والسنين، حيث أتى ليوناردو ديكابريو إلى دبي عام 2017، وقام بزيارة المدينة المستدامة في دبي لنشر الوعي حول مشكلة تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى التي تثير اهتمامه. وأقام خلال وجوده في فندق ون آند أونلي رويال ميراج، الواقع في شارع جميرا في دبي، وخلال زيارته اشتهرت صورته مع الطاهي الشهير نصرت، صاحب أحد أشهر المطاعم الفاخرة في دبي والعالم.

جاذبية دبي

جذبت دبي عبر عقود مشاهير الغناء ومشاهير مجالات إبداعية أخرى لإقامة العديد من الفعاليات والحفلات، منها حفل المغني البريطاني ليام باين، الذي شارك معجبيه في اليوم الذي سبق حفلته صورة له عبر حسابه على «إنستغرام»، وأرفقها بتعليق «مرحباً دبي».

وفي مشهد مختلف لمشاهير كوريا، نشرت فرقة البوب «إكسو» صورة لها وهي أمام أكبر نافورة راقصة في العالم، بدبي مول، حيث كانت النافورة تتراقص على أنغام أغنية الفرقة.

حنين خاص

وفي دبي التي وصفتها عارضة الأزياء البريطانيّة الشهيرة ناومي كامبل بأنها عاصمة للموضة، لم يكتفِ أصحاب دور الأزياء العالمية الشهيرة مثل شانيل وديور، بإقامة عروضهم، بل قرروا التملك في دبي، مثل المصمم الإيطالي جورجيو أرماني، الذي عاد إلى دبي بحنين خاص بعد أن افتتح فندق أرماني في برج خليفة قبل أكثر من عقد. وقال أرماني الذي حصل أخيراً على الإقامة الذهبية قبل إقامة عرضه: «سعيد جداً بعودتي إلى دبي بعد عشر سنوات، بالتزامن مع إقامة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون ذا أهميّة كبرى بالنسبة للمدينة. تعد مدينة دبي مكاناً فخماً ورائعاً، تحمل روحاً تركز على المستقبل، وفي سعي دائم لتحويل الخيال إلى حقيقة. هي مكان مثالي لعرض مجموعتي من علامة جورجيو أرماني».

حب كبير

وقريباً من الناس شوهد ديفيد بيكهام في متجر أديداس في مول الإمارات، حيث كان يتمتع بلقاء حار مع معجبيه، لتبرهن هذه الزيارة التي تعد واحدة من زيارات بيكهام على حبه الكبير لمدينة دبي الرائعة، حيث ترجم هذا الحب بتملك ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام عقارات في دبي، مثل العديد من المشاهير الذين يمتلكون العقارات في دبي. واستثمر ديفيد لأول مرة في دبي في نخلة جميرا بعقار مزود بشاطئ خاص، ليشتري من بعدها مع زوجته أيضاً شقة فاخرة في برج خليفة. إنها المدينة الجذابة والساحرة التي قال عنها سلمان خان في عدة لقاءات إنها مدينته المفضلة. ربما كان هذا سبباً وراء شرائه شقة أحلامه في فندق العنوان في وسط مدينة دبي. إن وجود النجوم والمشاهير في دبي يسهم في جذب المزيد من النجوم، ويعزز من مكانة دبي بوصفها مدينة للنجوم، مدينة بُنيت بتصميم فني رائع، وكل تفصيل فيها وضع ليقدم المتعة والفائدة للناس من كافة أنحاء العالم.