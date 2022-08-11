«سجايا» تنمي مواهب ومهارات شباب الشارقة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أطلقت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج الصيف، تحت عنوان «شباب الشارقة»، والذي بدأ بتاريخ 18 يوليو الفائت ويستمر حتى 18 أغسطس الجاري، وبمشاركة عدد من الجهات الصديقة.

جاءت فكرة التركيز على فئة الشباب من منطلق حرص إمارة الشارقة على توفير كافة الإمكانيات والفرص لدعم نهضة الشباب وتنمية مهاراتهم في إطار تحقيق رسالة إعداد جيل واعد قادر على مواجهة المستقبل بأفضل الممارسات.

برامج وورش

انطلقت رحلة البرنامج الصيفي بالفتيات نحو صيف شيق مليء بالبرامج والورش الممتعة، حيث شملت البرامج مجالات ممتعة وابتكارية منها، فن الرسوم المتحركة وفن الفخار والريزن والجدران الفنية، صناعة العرض العرائسي والسباحة، ومدوناتي التي تتمثل في إنشاء مدونات فيديو مصغرة تتعلق بثقافات مختلف البلدان.

أسهم تنوع البرامج والورش في إثراء مجال الإبداع لدى المنتسبات، كما ركز على جوانب ومهارات حياتية أخرى مثل الطهي وكتابة القصص وورشة بعدستك.

كما تضمنت ورشة الفنون التشكيلية صنع الملصقات الفنية إلكترونياً عن طريق التطبيقات الحديثة، والتي تسهم في تطوير مهارات المنتسبات في مجال الرسم اليدوي والإلكتروني، باستخدام تطبيقات حديثة ومطوره تتماشى مع التكنولوجيا والفن.

إضافة إلى ذلك أسهمت ورشة وظائف المستقبل في تعريف المنتسبات على وظائف المستقبل عن طريق تجربة الأدوار ومسؤوليات الوظائف المستقبلية، مما يسهم في تحديد مسار مهنتهم وتوسيع آفاق المعرفة وتنمية المهارات لدى شباب المستقبل باستخدام وسائل ومهارات تقليدية وحديثة مختلفة.

تهدف البرامج والورش المنظمة في مخيم «شباب الشارقة» إلى تطوير وتعزيز مواهب المنتسبات في شتى قطاعات المجتمع، لاسيما العمل الجاد على صقل مهاراتهم وتسخير طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية للوصول إلى أعلى المراتب ولتحقيق إنجازات محلية وعالمية. كما تشمل موضوعات ابتكارية وعلمية تتناسب مع الفئات المستهدفة من 13 حتى 18 سنة.

دعم وتطوير

وأكدت شيخة الشامسي، مدير سجايا فتيات الشارقة، حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال مسيرة الإمارة التنموية على الاهتمام بفئة الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات والقطاعات لتمكينهم من الوصول إلى أعلى المراتب والمستويات، لذلك تحرص مفوضية مرشدات الشارقة بالتعاون مع مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من خلال المخيم الصيفي «شباب الشارقة» إلى دعم وتطوير مهارات المنتسبين بما يشكل إضافة كبيرة في مسيرة حياتهم العلمية والعملية، وتشجيعهم على استغلال إجازتهم الصيفية لصقل مواهبهم وتطويرها بما يخدم المجتمع، كما تسهم الورش الصيفية في فتح آفاق جديدة للمنتسبات وتحفيزهن على التفكير في المستقبل القادم، لتحقيق رؤية وأهداف الدولة في تفعيل دور الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية لاكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تسهم في تطوير المبادرات الحكومية والرقمية في دولة الإمارات.

تنعقد جميع الورش في المراكز التخصصية التابعة لإمارة الشارقة والمرتكزة في: مركز سجايا فتيات الشارقة في القرائن ومركز كلباء وخورفكان، كما شارك مجلس ضاحية الحمرية في استضافة عدد من الورش المقدمة للمنتسبات.