«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يطلق عنان الإبداع للصغار

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» المستمر لغاية 26 أغسطس الجاري، مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية والإبداعية الموجهة للأطفال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع.

ومن بين الفعاليات، ورشة فن الجرافيتي التي ستغطي أنماطاً وأشكالاً متنوعة من هذا الفن العالمي بهدف تعريف الأطفال عن تاريخ الجرافيتي وكيفية تأثير بعض الفنون الأخرى على تطوره. وستشكل الورشة وجهة للأطفال لإطلاق العنان لإبداعاتهم، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

الروبوتات المستدامة

وتقدم شركة «جنك بوت» الناشئة ورشة عمل لتعليم الأطفال كيفية تدوير النفايات وتحويلها إلى روبوتات خلال ساعتين من الإبداع، كما تتضمن الجلسة فقرة تفاعلية للإجابة على الاستفسارات لمدة نصف ساعة، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

كما يخصص حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» جداراً كبيراً للفنون، ليتيح للأطفال إمكانية الرسم وإطلاق العنان للإبداع والابتكارات، وذلك لغاية يوم الجمعة 26 أغسطس.

دروس الهيب هوب الفنية

وبدورها تقدم Dance It Forward حصصاً فنية مخصصة للأطفال تغطي أنماطاً متعددة، وذلك كل سبت من أغسطس.

ويعتبر حي دبي للتصميم وجهة للمبدعين ورواد الأعمال، حيث يقدم من خلال برنامجه الصيفي فرصاً للمبدعين من جميع الأعمار لتبادل الأفكار ومشاركة الإبداع والاستلهام. ويعد الحي أحد المجمعات الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، والمخصص للتصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفن.