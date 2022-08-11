مالكو لوحات داميان هيرست فضلوا النسخة الورقية على الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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من المرتقب أن يحرق الفنان البريطاني، داميان هيرست، ألوف اللوحات بعد أن وصلته نتائج تجربته التي امتدت لعام كامل حول خيارات الناس بشأن الاحتفاظ بلوحاته كرموز رقمية أو لوحات مادية إلى خواتيمها، بتصويت نهائي هو 5149 لصالح الاحتفاظ باللوحات المادية، مقابل 4851 لقطع الرموز غير القابلة للاستبدال، حسبما أفاد موقع مؤسسة «سميثسونيان» الأمريكية.

وكان الفنان في يوليو الماضي، قد قام بإقران 10 آلاف لوحة منقطة فريدة برموز غير قابلة للاستبدال وطرحها للبيع مقابل ألفي دولار لكل منها، معلناً أنه سيتعين على هواة جمع الأعمال الفنية الاختيار بحلول صيف 2022 ما إذا كانوا سيحتفظون بها كرمز غير القابل للاستبدال أو استبدالها بنسخة قماشية مادية. ولكل مشترٍ يختار الرمز غير القابل للاستبدال سيدمر هيرست النسخة الورقية.

الآن ومع وصول مشروع هيرست المسمى «العملة» مرحلته النهائية وظهور نتائج التصويت النهائية، سيتم حرق القطع الواقعية التي رفضها المشترون لصالح الرموز غير قابلة للاستبدال واحدة تلو الأخرى هذا الخريف، كما أفادت صحيفة «غارديان» البريطانية.

وقد اتخذ هيرست الذي احتفظ بألف نسخة لنفسه أيضاً خياره، إذ كتب على «تويتر» يقول: «قررت أنني بحاجة لإظهار دعمي وثقتي بنسبة 100% في عالم الرموز غبر القابلة للاستبدال، على الرغم من أن ذلك يعني أني سأضطر إلى تدمير ألف عمل فني مادي مماثل».

وكتب هيرست فنان الوسائط المتعدد، أنه معجب بمجتمع الإنترنت المحيط بعالم الرموز غير القابلة للاستبدال، مضيفاً: «لا أزال لا أعلم ما أفعله، وليس لديه أي فكرة عما يخبئه المستقبل، سواء ستكون الفنون الرقمية أو المادية أكثر قيمة أو أقل».