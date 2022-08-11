خريف «دبي أوبرا» .. 13 عرضاً عالمياً من الباليه والموسيقى والغناء

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت دبي أوبرا، دار العروض الفنية المتألقة والمنصّة الرائدة للفنون الأدائية، عن موسم مميّز للعروض خلال الخريف، إذ تستعدّ الوجهة الثقافية الأكثر شهرة في المدينة لتقديم برنامج متنوّع يشمل 13 عرضاً عالميّ المستوى، وذلك من سبتمبر إلى نوفمبر. ويتضمّن البرنامج الشامل مجموعة من عروض الباليه والحفلات الموسيقية المرتقبة مثل روميو وجولييت (باليه)، ولا ترافياتا (أوبرا)، وMichael Lives Forever أكبر تكريم في العالم لملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، وريفردانس عرض الرقص الأيرلندي، وحفل أوبرا دريسدن المذهل الذي يشارك فيه مغني الأوبرا الشهير، بلاسيدو دومينغو.

وبفضل التنوّع الذي تتميّز به العروض، فإنها تتيح خيارات عديدة تناسب الجميع، إذ يقدّم عرض روميو وجولييت فرصة للاستمتاع بمشاهدة التحفة الفنية التي ألّفها وليم شكسبير، روميو وجولييت، من خلال عرض فني نابض بالحياة تقدّمه «فرقة باليه جورجيا» المرموقة. ويستند عرض لا ترافياتا، الأوبرا الغنية عن التعريف والمؤلّفة من أربعة مشاهد للملحّن الإيطالي جوزيبي فيردي، إلى مسرحية «سيّدة الكاميليا».

كما تستضيف دبي أوبرا أكبر تكريم عالمي لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في دبي لأول مرّة على الإطلاق، ويتضمّن العرض أشهر أغنياته مثل Billie Jean، وThriller، وغيرها. ويؤدي هذه الأغنيات الخالدة الفنان رودريجو تيزر.

يقدّم حفل كلاسيكيات الجاز (حفل لموسيقى الجاز) مجموعة رائعة من مؤلفات عظماء عالم موسيقى الجاز، حيث يشهد الحدث الخاص تقديم فرقة دبي أوبرا الكبرى باقة من أعمال أبرز الفنانين مثل فرانك سيناترا، وإيلا فيتزجيرالد، وأريثا فرانكلين، ونينا سيمون، ومايلز ديفيس، ونات كينج كول.

وبعد جولتين ناجحتين وجولة على مسارح ويست إند، تصل المسرحية الغنائية «Footloose» إلى دبي أوبرا.

ويعود الملحن الموهوب والموسيقي السوري الملهم إياد الريماوي إلى دبي أوبرا في حفل موسيقي مذهل بعنوان «ليلة واحدة في دبي أوبرا» يوم 15 أكتوبر المقبل..