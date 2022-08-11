أطفال «الجليلة الصيفي» يعززون مهاراتهم في حالات الطوارئ

المصدر: دبي – البيان

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انطلاقاً من حرصه على تثقيف الصغار بمهارات الحياة الأساسية، استقبل مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ضمن فعاليات برنامجه لصيف 2022 أنشطة توعية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بهدف نشر التوعية بين الصغار حول مختلف حالات الطوارئ وكيفية التعامل بطرق تضمن سلامتهم.

وتضمنت هذه الأنشطة ثلاث ورش تم تقديمها على مسرح المركز، أقيمت الأولى منها في 19 يوليو الماضي والثانية في 27 منه، والثالثة في 9 أغسطس الجاري، وحضرها 118 طفلاً من مراحل عمرية مختلفة، حيث تعرّفوا إلى طبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ، واستمعوا إلى إرشادات السلامة من الحريق وكيفية التصرف في حالات الحرائق المنزلية؛ مثل التواصل مع الدفاع المدني على الرقم 997 للإبلاغ عن الحريق والحصول على المساعدة، وطرق الخروج من الحريق، وأولوية إنقاذ الذات، فضلاً عن كيفية الحد من تفاقم الحريق.

يشار إلى أن أنشطة وفعاليات برنامج الجليلة الصيفي بدأت في الرابع من يوليو الجاري وتستمر حتى 26 الشهر الجاري بالتعاون مع شركائه «اقرأ» و«بروجكت يو» و«مركز الفنون الموسيقية»، مقدمة للصغار واليافعين باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، التي تهدف إلى تطوير المواهب الإبداعية للأطفال، وإطلاق العنان لمخيلاتهم، ضمن أربع فئات عمرية؛ تشمل: 4-5 سنوات، 6-8 سنوات، 9-11 سنة، 12-16 سنة.