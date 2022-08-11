ملتقى «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» ينطلق في القاهرة الجمعة المقبل

المصدر: القاهرة ــ البيان

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يطلق مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون والتنظيم المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة»، غداً الجمعة ويستمر على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة «تحصين» عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة، والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات، والتواصل الاجتماعي، والإعلام، وعدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة.

22 دولة عربية

ويحظى الملتقى بمشاركة واسعة من 22 دولة عربية وعدد من الدول الإفريقية والإسلامية وممثلي وزارات وهيئات الشباب والجمعيات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والتعليمية والإعلام والأزهر الشريف والشخصيات العامة والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدت الدكتورة مشيرة أبو غالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أهمية هذا الملتقى لإلقاء الضوء على قضايا الشباب ودعم قضايا الأمة ومواجهة التحديات الراهنة، موضحة أن انعقاد الملتقى يتزامن مع احتفال الشباب العربي والأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب، حيث يتركز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب باعتبارهم شركاء المجتمع المعاصر.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالي: «تم اعتماد تنظيم الملتقى في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس في شهر فبراير الماضي وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لبناء الوعي المصري والعربي لدى الشباب والعمل على تنظيم الفعاليات الثقافية لمكافحة ما تواجهه الأمة العربية من معركة فكرية، تستهدف مسخ عقول الشباب فكرياً ومعنوياً وانتمائياً وتحولهم سلوكياً».

توعية الشباب

وأضافت: «إن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، ينظم الملتقى في إطار فعاليات احتفاله بمرور عشرين عاماً على تأسيسه والتي عمل خلالها بالتعاون مع جامعة الدول العربية، موضحة أن الملتقى يستهدف العمل على مواجهة الشائعات وتوعية الشباب بالأحداث الحقيقية وعدم تغييب العقول وإسهام الشباب في الوعي الجمعي فكرياً وسلوكياً مما سيؤدي إلى توحيد الجهود دون إحداث اختراقات في جسد الأمة العربية».

ونبهت إلى أن الدول العربية تواجه تحديات عديدة، ولفتت إلى أن «إدراك الحقائق هو مهمتنا الكبرى الآن ومحاربة الشائعات بإعلان الحقيقة أقصر الطرق لوأدها»، مؤكدة أهمية تعريف الشباب العربي بالحقائق والإجراءات التي تتم وتنبيه الجميع بالتهديدات التي تحيط بالأمة العربية والعمل على التصدي لها برؤية شبابية هادفة وواضحة للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأوضحت أبو غالي أن الملتقى سيشهد في يومه الأول تدشين الهيئة القومية لمؤسسات المجتمع المدني لبناء الوعي العربي، كما سيشهد عقد جلسة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة التنمية والفكر المستنير.

وأشارت أبو غالي إلى أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية لتكون المحطة الأولى للملتقى الذي سيتم تنظيمه كل ثلاثة شهور بإحدى الدول العربية وسيكون عنوان الملتقى في محطته الأولى «حديث الشباب العربي عن مصر بين التحديات والعبور للجمهورية الجديدة».

ولفتت أبو غالي إلى أن الملتقى سيتناول التأثير النفسي والسياسي والاقتصادي لبناء الوعي على المجتمعات العربية، ودور الدين والإعلام والدراما في التأثير على بناء الوعي.

محاور

وأردفت: تم تخصيص جلسة كاملة للمحطة الأولى (مصر) ستناقش عدداً من المحاور، منها أثر بناء الوعي الوطني في التصدي للأجيال الحديثة من الحروب واتخاذ مصر كنموذج، قبل وأثناء وبعد ثورة 30 يونيو 2013 وبناء الوعي الوطني المصري وتأثيره في العبور للجمهورية الجديدة، و«حياة كريمة» كأفضل مبادرة إنسانية وتنموية لبناء مصر الجديدة.

وأكدت أن الملتقى سيتناول دور جامعة الدول العربية في توحيد الصف العربي تحت شعار «مواقف لا تنسى»، وبناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات بالدول العربية، ومواقف لا تنسى للوحدة العربية، إلى جانب محور خاص سيتناول مواقف بعض الدول العربية الداعمة لمصر كالسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية. كما سيناقش الملتقى دور المسؤولية الاجتماعية في بناء الوعي بالتنمية المستدامة.

رموز رائدة

وأوضحت الدكتورة أبو غالي أنه سيتم تكريم عدد من الرموز الرائدة ومنحها وسام فارس بناء الوعي العربي بينهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والذي دائماً يؤكد أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى إلى دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات وأنها تستثمر في قدراتهم وطاقاتهم لتنمية المجتمع. وسيتم تكريم فضيلة الدكتور الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام كرم جبر، وطلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وطلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة الاقتصادية، ومدير هيئة شباب كلنا الأردن صندوق الملك عبد الله الثاني عبد الرحيم أبو زهرة، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.

وسيشهد الملتقى أيضاً تكريم رموز مؤثرة بينها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديراً لدوره الداعم للعمل العربي المشترك، والمغفور له سعود الفيصل بن عبد العزيز فارس الدبلوماسية العربية.

كما سيتم تكريم رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي تقديراً لدوره في دعم الشباب بدولته.

وسيتم منح وسام العطاء الوطني لكل من: النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة أماني عصفور رئيس الاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن والدواء الدكتور هبة أبو العمايم مستشارة وزيرة التضامن للتفتيش، والدكتورة سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

تكريم

ومن دولة الإمارات العربية المتحدة سيتم تكريم منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، ومن الكويت الدكتورة كوثر عبد الله الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام ومن الإمارات الدكتورة شفيقة العامري أمين عام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، ومن السعودية ملتقى الإعلام الخليجي العربي، ومن الأردن عمر نايف عبيدات مدير مكتب المبادرات والمناظرات بالجامعة الأردنية، ومن جمهورية القمر المتحدة مصطفى بكري قمر الليل مسؤول التربية بوزارة التربية والتعليم بمرسليا، ومن المغرب الدكتور محمد بودن أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس. ويشهد اليوم الثالث للملتقى زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية كأحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة.