«التنمية الأسرية» تنظم ورشاً ثقافية ضمن مكتبة زايد الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرات وورشاً ثقافية صيفية متنوعة للأطفال والشباب وجميع أفراد المجتمع ضمن مكتبة زايد الإنسانية، التي تعد مشروعاً ثقافياً رائداً تتبناه المؤسسة، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك لتكريس الإنجاز الذي وضع لبناته الأولى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعماً للمبدعين وللحركة الثقافية المتجددة التي تشهدها الدولة.

وتهدف المبادرات والورش الصيفية المتنوعة التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية إلى تعزيز دور الإنسان، وتحقيق التنمية من خلال المعرفة والخبرات القيمة لخدمة المجتمع، وكذلك استعارة الإنسان للاستفادة من خبراته ومعارفه بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.



مؤثرون وأدباء



واستضافت مكتبة زايد الإنسانية خلال العام الجاري عدداً من المؤثرين والأدباء والمثقفين، ونفذت عدداً من الورش واللقاءات الثقافية التي هدفت إلى إبراز دور الثقافة في المناسبات والمواسم المختلفة وسبل تفعيلها، وتوفير منصة للأطفال والشباب لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم وتقديمها للمجتمع والمساهمة في تطويرها، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع وأسرهم وخلق علاقة محببة بين الطفل والكتاب لتشجيعه على القراءة والاطلاع إلى جانب خلق جيلٍ مبتكرٍ قادرٍ على التفكير خارج الصندوق، ومنح الطفل فرصة في أن يكون مدرباً ومبتكراً، وتعزيز الجانب الثقافي لدى أفراد الأسرة وتسليط الضوء على الهوية الثقافية، وتعزيز القيم الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي للإسهام في بناء قيادات شبابية فاعلة.

كما نفذت مكتبة زايد الإنسانية ورشة (خطط لحياتك لمستقبل أفضل، وكيف أصنع كتابي، وتمكين الشباب ومستقبل دولة الإمارات، وإبداع بلا حدود، وكيفية كتابة الشعر الفصيح، وتعزيز مهارات التفكير والابتكار في الأسرة، والكتابة الإبداعية، وبناء العقلية النقدية للأسرة، وأعد ابتكار حياتك، وأفكار تقنية مستوحاة من كتاب التفكير التقني، وفوالتكم علينا، واصنع لوحتك الفنية، ومحمد بن زايد ملهم الأجيال، ورحلة اكتشاف الذات، وأسهل الطرق لاكتشاف الذكاء لدى الأطفال، وكيف تكتب سيرة ذاتية احترافية، بالإضافة إلى الدبلوماسية الذاتية للأطفال).

وناقش أعضاء مبادرة «إعلامي المستقبل» عدداً من المواضيع من خلال الجلسات الثقافية والإعلامية المتنوعة منها: أحلام الأطفال للخمسين، وعاداتي الرمضانية، وإكسبو في عيون الأطفال، والتفكير الإبداعي، وإجازتي كيف أقضيها.