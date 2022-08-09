إبداع وترفيه للأطفال من «براعم الهلال» في «الجليلة الصيفي»

المصدر: دبي - البيان، تصوير : دينيس مالاري

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قدّم مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تجربة شيّقة مليئة بالتعلّم والإبداع والترفيه للأطفال من «براعم الهلال» الأيتام الذين يرعاهم الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن فعاليات برنامج الجليلة الصيفي 2022، الذي أطلقه المركز في 4 يوليو الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس 2022.

واستقبل مركز الجليلة الأطفال الذين يشكلون مجموعة من البراعم المتفوقين المسجلين في الهلال الأحمر الإماراتي في يوم مفتوح قضوا خلاله أوقاتاً ممتعة واكتسبوا عدة مهارات إبداعية عبر المشاركة في طيف متنوع من الورش التي يضمها برنامج الجليلة الصيفي في القراءة والكتابة الإبداعية والرسم والحرف اليدوية ضمن أجواء تعليمية مفعمة بالتسلية والمرح.

وأشار عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة، إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي ينظمها المركز، خصوصاً في مجال رعاية ودعم الأيتام والقصر في الإمارات تثقيفياً ومعنوياً، وتفعيل الدور الذي يلعبه في دمج الأطفال الأيتام في المجتمع واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتطوير مهاراتهم الإبداعية والحياتية.

وأضاف: «تُعد هذه التجربة نوعاً من التدريب والترفيه لإسعاد براعم الأيتام المتفوقين دراسياً وتحفيزهم على المثابرة ومواصلة التفوق من خلال البيئة الآمنة والبرامج الفنية والثقافية التي يوفرها المركز لتمكين الأطفال من التعلم والابتكار والإبداع والتطلع إلى المستقبل. وقد استمتع الأطفال المشاركون بأنشطة البرنامج الصيفي مع أقرانهم في أجواء أخوية وعائلية من شأنها أن تدعمهم معنوياً».