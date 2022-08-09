بروح الفريق

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

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الفضلُ لو فكّرتَ فيه

لا يكون مفرداً

جمعاً يكون الفضلُ

أو مثنّى

فواحدٌ ينضمّ للفريق كي

يحقّق الذي لقد تمنّى

من ادّعى بأنه

لِوحدِه المُتعبُ والمُعنّى

قد ادعى تشدُّقاً

بالصّدق ما تهَنـــّا

«بوراشدٍ» عبَّر عن «دُبيّ»

بل وعَنــــّا

أشاد بالفريق في إنجازهِ

وأنه القـــائدُ لكنْ

عند ما يعملُ فهو مِنّا

«دبيُّ» فخرها الشبابُ

دائما

بل الإماراتُ التي

قد لَملمَت شتاتنا

تقدّرُ الأصغرَ في ابتكاره

تحترم الأسَنــــّا

وتنحني لِكلّ مَن أسّس

أُسَّ نهضةٍ

بالأمسِ

في الحاضر

أو مستقبلاً تبنَّى

سيَّينِ كان جهدُه

صناعةً

أو أدبــــاً وفنّا

قيادةٌ رشيدةٌ

تهوَى العُلا لِشعبها

نحن بني زايدَ

بافتدائِها افتــُـتــِـنّا