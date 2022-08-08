سجايا تصقل مهارات الكتابة لدى منتسباتها

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة من ورش العمل والفعاليات المختلفة التي تنمي مهارات المنتسبات في شتى المجالات، في إطار تحقيق رسالتها في إعداد جيل واعد قادر على مواجهة المستقبل بأفضل الممارسات، حيث نظمت أخيراً، فعالية حكاية قارئ بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والتي تنمي مهارة كتابة السيناريو والتفكير الإبداعي والخيالي، يأتي تنظيم الفعالية بمشاركة من السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، وهو كاتب سيناريو المسلسلات الدرامية والسينمائية والمحتوى منذ 19 عاماً، ويعد أحد المؤسسين لصناعة الأفلام على الصعيد الإماراتي والخليجي.

تخللت فعالية حكاية قارئ طرح المشروع الإبداعي «غرفة الكتابة» الذي أطلقته مدينة الشارقة للإعلام ( شمس)، ويهدف إلى اكتشاف المواهب وإعطائها الفرصة لتطوير مهاراتها في الكتابة والعمل على استراتيجيات مستدامة في الصناعة من خلال تأهيل وتدريب كتاب المحتوى والسيناريست، كما يجمع نخبة من الموهوبين والمبدعين لأعمال تشكل القوة الناعمة في العصر الحديث. لاقت الفعالية نجاحاً حيث شارك ما يقارب 40 منتسبة في الفعالية من مختلف مراكز سجايا فتيات الشارقة، والتي عقدت في مركز أعمال شمس.