فنون أنساي.. أعمال بيكاسو الصينية

المصدر: البيان

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تعتبر منطقة أنساي من مدينة يانان بمقاطعة شنشي واحدة من المناطق التي حافظت بشكل جيد على ثقافة هضبة التربة الحمراء شمال غرب الصين.

وتتميز المنطقة بثقافة قص الورق المحليّة، المعروفة بورق أنساي، التي تطورت من خلال الثقافة الزراعية.

وتتميز لوحات أنساي الشعبية بجرأة ألوانها، وبسبب نكهة الحياة القوية والانطباع البصري القوي الذي تنقله، يطلق عليها الفنانون الأجانب لقب "أعمال بيكاسو الشرقية"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

يو تسه لينغ، هي مزارعة عمرها 56 عامًا، وهي من متوارثي فن قص الورق على مستوى المحافظة، وتعمل يو تسه لينغ في قص الورق منذ أكثر من 40 عامًا.

وتقول يو تسه بأن استخدام التقنيات التقليدية لإعادة إنتاج العادات الشعبية وتسجيل حياة الناس هو شي يجعلها تشعر بالفخر وتريد أن تستمر في القيام به.