تورجوي شودري.. الشخصية الفوتوغرافية الواعدة

المصدر: دبي– البيان

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تورجوي شودري باحثٌ وراوٍ بصريّ ومصوّر إنسانيّ متفرّغ يعملُ في الهند وعبر آسيا وكذلك الولايات المتحدة. مصورٌ في مجلة National Geographic وعضو في The Photo Society of NatGeo، يعتمد المشاريع طويلة الأمد التي تركّز على تاريخ الحروب والصراعات والجغرافيا السياسية وحقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية. يميلُ شودري كثيراً لتجربة الأساليب المرئية وتنسيقات سرد القصص، والتعامل مع القصص المعقّدة وإنتاج أعمالٍ تثير الجدل وتحثُّ على التفكير. كما يميل في عمله لاستكشاف الأماكن والقصص الغامضة ليسلَّط الضوء على المناطق المُظلمة.

شودري استحق الحصول على جائزة «الشخصية الفوتوغرافية الواعدة» للدورة الحادية عشرة، لمشاريعه ومبادراته ومدى تأثيره في القضايا المهمة التي يعملُ عليها. في أعقاب الحرب السورية، قام بمشروعه «Beyond the Mushroom Cloud» المُتناول للجانب النفسيّ للاجئين، بجانب قصة انفجارات القنبلة الذرية في اليابان، موقفه دوماً ضد استخدام الأسلحة النووية لتعزيز السلام العالمي.

في الولايات المتحدة الأمريكية، استكشفَ القصص الشخصية للمهاجرين والمشاعر المرتبطة بها، حيث استخدم التصوير وسيلة لحرية التعبير والاندماج. كما شَهِدَ أزمة لاجئي روهينجا وعَمِلَ بشكلٍ مكثّف في مخيماتهم، وهناك أنتج مجموعة أعمال «Born Refugee» التي تتعامل مع سياسات الهوية المعقّدة وقضايا المواطنة بنهجٍ دقيق.

كما ساعدت صُورهُ لجنة طوارئ الكوارث (DEC) أثناء أزمة اللاجئين، على جمع أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من الأموال للناجين.

تم ترشيح شودري لجائزة «Tim Hetherington Trust: Visionary Award 2020» عن مشروعه البحثيّ الإبداعيّ متعدّد التخصصات «Genocide» 71 - A Memory Map" كما حصل على جائزة يونيسف لصورة العام، والجائزة الوطنية للصور الصحفية (NPPA)، وجائزة صورة العام الدولية (POYI)، وجائزة LensCulture Emerging Talent وجائزة Photo Philanthropy Activist.

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كل التقدير لمن يُوظِّف عدسته في خدمة القضايا الكبرى

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae