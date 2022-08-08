الأرشيف والمكتبة الوطنية يضع اللمسات الأخيرة على كتاب «المؤتمر الدولي الثاني للترجمة»

المصدر: (أبوظبي ــ البيان)

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يضع الأرشيف والمكتبة الوطنية اللمسات الأخيرة على كتاب «المؤتمر الدولي الثاني للترجمة»؛ وهو عن المؤتمر الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية بشكل افتراضي في الفترة من 9 ـ 13 مايو الماضي، تحت شعار: (الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن.. صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي) والذي حفل برنامجه بأكثر من 67 بحثاً، تم إرسالها عقب انتهاء المؤتمر إلى محكّمين خارجيين متخصصين من خارج الأرشيف والمكتبة الوطنية، لتحديد ما يصلح منها للنشر، وأسفر التحكيم لغاية اليوم عن قبول 20 بحثاً باللغة العربية، و20 بحثاً باللغات الأجنبية.

وعن هذا الإصدار يقول حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية: جاء المؤتمر الدولي الثاني للترجمة منسجماً بموضوعه مع أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية في تسليط الضوء على صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي، وقد كان الهدف المحوري هو رصد كل ما كتب وترجم عن التاريخ الإماراتي القديم والإنجازات الحضارية الإماراتية المعاصرة بشتى اللغات العالمية وذلك من خلال دعوة أكثر من 70 باحثاً ومختصاً من عشرات الجامعات الكبرى والمراكز البحثية.

وأضاف الحميري: ولما كانت جلسات المؤتمر قد لاقت إقبالاً من قبل المتابعين من مختلف أنحاء العالم؛ فقد آثرنا أن نجمع البحوث المحكمة والموثقة في كتاب نضعه بين أيادي الباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد هذا الكتاب بمجلديه ثمرة حقيقية من ثمار مؤتمر الترجمة، وسيثري بمواضيعه الفريدة المكتبة الإماراتية والعربية والعالمية.