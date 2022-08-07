مكتبات دبي العامة لا حدود للمعرفة والترفيه

المصدر: دبي ــ البيان

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توفّر دبي لسكانها وزوارها الكثير من الخيارات التي تلبي اهتماماتهم وأذواقهم، فإلى جانب التجارب المتنوعة التي تقدمها، بإمكانهم خوض تجربة مميزة تجمع بين الترفيه وإثراء المعرفة في مكتبات دبي العامة لاسيما خلال فصل الصيف.

وتقدم مكتبات دبي العامة، العديد من مصادر المعرفة المتنوعة، فإن كنت من محبي الكتب النادرة وتود الاطلاع على الطبعة الأولى من رواية دون كيشوت للكاتب الاسباني ميغيل دي سرفانتس والتي تعود إلى القرن السابع عشر، فالمكان المناسب هو مكتبة محمد بن راشد، أما إن أردت اصطحاب أطفالك في رحلة مختلفة إلى عالم المعرفة، فخيارك المناسب مكتبة الصفا للفنون والتصميم، أو مكتبة أم سقيم العامة، أو غيرها من المكتبات العامة في دبي.

ومن المكتبات العامة التي يمكن زيارتها للقراءة والمطالعة: مكتبة محمد بن راشد، التي تتميز بموقعها اللافت في منطقة الجداف، والتي تمثل نقطة استقطاب لمحبي القراءة في دبي، لتجمعهم تحت سقف صرح معماري مذهل يمتد على مساحة 54 ألف متر مربع، ويتألف من سبعة طوابق وتسعة أجنحة، ويمثّل أكبر مكتبة في منطقة الخليج العربي. وتتميز المكتبة الجديدة بتصميمها الفريد على شكل كتاب ضخم، ما يجعلها أحد معالم دبي المعمارية الفريدة، فضلاً عن كونها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية في الإمارة، ومكاناً لمشاركة الأفكار، وتبادل المعلومات بين الباحثين والمفكرين.

وتضمّ المكتبة قسماً عاماً يختص بالأدب الإماراتي، وقسماً آخر مخصصاً للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى أقسام الأعمال، والدوريات، والخرائط، والأطلس، والمجلات وغيرها الكثير من المواد باللغتين العربية والإنجليزية، والتي يعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين. تشمل المكتبة أيضاً قسم المجموعات الخاصة من الأعمال الأدبية. فيما تنفرد المكتبة باحتضان معرض كنوز المكتبة، الذي يضم نسخاً نادرة من القرآن الكريم، والطبعة الأولى من رواية دون كيشوت للكاتب الاسباني ميغيل دي سرفانتس.

وجهات للأطفال

تمثّل المكتبات العامة في دبي خياراً ممتازاً لنشاطات الأطفال، حيث تضم دبي العديد من المكتبات المناسبة للعائلات التي تمنح الأطفال فرصة التعلم، وتتيح لأهاليهم البقاء بقربهم والاسترخاء وقراءة كتبهم المفضلة. ومنها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، التي تناسب الأهالي والأطفال من جميع الأعمار، فهي تقدم برامج عضوية خاصة للبالغين والأطفال، وتوفر أيضا مجموعة واسعة من الكتب المميزة والمواد العلمية، إلى جانب العديد من الجلسات التفاعلية للفنون، والتصميم، ودروس النحت، والعمارة، وتعليم الخط العربي، فضلاً عن الفنون التعبيرية وغيرها الكثير. فيما تقدم مكتبة أم سقيم العامة مجموعة واسعة من الدروس التعليمية وجلسات القراءة للأطفال، إلى جانب غرفة أنشطة مصممة خصيصاً لتنمية مخيّلة الأطفال.

أقسام

تضم العديد من المكتبات في دبي أقساماً مخصصة بالكامل للأدب الإماراتي التاريخي، ومن بينها مكتبة جميل في مركز جميل للفنون، والتي تضم مجموعة واسعة من الروايات التي تحتفي بمسيرة النهضة التاريخية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتولى إجراء مشاريع بحثية مفصلة، فضلاً عن استضافة جلسات حوارية.

وتتخذ العديد من المقاهي المستقلة من مكتبات دبي مقراً لها، وتوفر مساحة للقاء محبي الكتب والأصدقاء وأفراد العائلة، إلى جانب منحهم فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات والأطباق المحلية. كما تُعتبر المقاهي مكاناً مثالياً لاستضافة نوادي الكتب، ومشاركة الأفكار وتقديم التوصيات حول الكتب المفضلة. ومن هذه المكتبات مكتبة هور العنز التي تستضيف أحد المقاهي المحلية العريقة.