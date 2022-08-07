«من - إلى» في دبي.. إبداعات تزدان بالتراث

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، برامجها المتنوعة وأنشطتها المتعددة الرامية إلى تحفيز ودعم الموهوبين في شتى مجالات الإبداع لمواصلة رحلة تميزهم وعطائهم، ومن بين تلك الأنشطة معرض «من — إلى» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، الذي يسافر بزواره في عوالم الأصالة والتراث والفن الإماراتي. وزارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، معرض «من – إلى» الفني الذي تقيمه الهيئة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي. واطَّلعت خلال الزيارة، على إبداعات مجموعة من المواهب المتميزة التي تحتضنها أسرة الهيئة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مدير عام «دبي للثقافة» على دعم الإبداع وتحفيز المواهب في الإمارة وتمكينهم من مواصلة مشوار التميّز. وأشارت بدري بأن معرض «من — إلى» يمثّل فرصة فريدة أمام الجمهور للتعرف بشكل أفضل على أسرة «دبي للثقافة»، إذ يستعرض طاقات أفرادها الإبداعية وقدراتهم الفائقة، ما يساعدهم على خدمة وحماية القطاع بشكل فاعل ومتميز. ويتيح المعرض أمام الجمهور تجربة استثنائية تصطحبهم في جولة للاستمتاع بسحر وأصالة التراث والفن الإماراتي، واستكشاف مختلف المجالات الإبداعية المرموقة التي تحتضنها أسرة «دبي للثقافة»، كما يوفر منصة ثمينة لمشاهدة بعض المواهب التي يتم عرض إنتاجاتها لأول مرة.



ومنذ تأسيسها في العام 2008، تواصل «دبي للثقافة» نجاحاتها في تمكين وتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، حيث تعدّ الجهة الراعية لها، كما تُمارس دورها الرائد على أكمل وجه للاحتفاء بالتراث الثقافي العريق لإمارة دبي، والعمل على حمايته وتعزيزه؛ من أجل تحقيق هدفها الأسمى في جعل الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب. وتسعى الهيئة من خلال المواقع التراثية والثقافية إلى تعريف العالم بتاريخ دبي النابض، وترسيخ مكانتها الثقافية المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي.