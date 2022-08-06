مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة عن كتاب «الزخارف الإسلامية»

المصدر: دبي - البيان

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صدر أخيراً عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث كتاب بعنوان «الفنون الزخرفية الإسلامية في أوروبا العثمانية من القرن الثامن الهجري إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري»، وقد استضاف المركز الخميس عبر منصته الإلكترونية مؤلف الكتاب الدكتور حسن محمد عبد النور، أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار السابق في جامعة سوهاج، بمصر، في جلسة علمية نقاشية، حضرها عدد كبير من المهتمين بموضوع الكتاب.

تحدَّث المحاضر حديثاً مفصلاً عن مواضيع عدة حول الكتاب مِن أبرزها: الأطر الجغرافية والتاريخية والفنية لأوروبا العثمانية، وتصاوير المخطوطات والألبومات، والفنون التطبيقية من خزف وفخار ونسيج وسجاد ومعادن وأسلحة ومجوهرات وأخشاب وزجاج وشواهد قبور، وختم الجلسة بالحديث عن التأثيرات الفنية المتبادلة بين أوروبا العثمانية وأوروبا الغربية.

وجرى خلال الجلسة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قِبل الجمهور على المحاضر، والذي بدوره قام بالإجابة عليها جميعاً.