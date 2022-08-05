«بيت الحكمة» يطلق مخيماً صيفياً للشباب بسلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية

المصدر: الشارقة ــ وام

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حرصاً على تزويد الأجيال بمهارات المستقبل، وإثراء أوقاتهم بالفائدة والترفيه، أطلق «بيت الحكمة»، الخميس، فعاليات «المخيم الصيفي للشباب» 2022، الذي يستمر حتى 27 من أغسطس الجاري، متضمناً 16 برنامجاً وفعالية ونشاطاً ترفيهياً ومعرفياً مخصصاً للشباب، في مختلف المجالات والتخصصات.

وتستهدف الفعاليات إثراء معارف الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز ثقافة التعلم والاكتشاف لديهم، عبر ممارسة أنشطة حرفية متنوعة، والمشاركة في ورش عمل فنيّة وإبداعية، والتحفيز على الاهتمام بالصحة النفسية.

وتتوزع الفعاليات على 5 مخيمات فرعية يشرف عليها متخصصون مؤهلون، تتضمن: «مخيم الفنون والحرف اليدوية»، و«مخيم التصوير الفوتوغرافي»، و«مخيم الإبداع» و«المخيم التكنولوجي»، بالإضافة إلى «مخيم التعافي والصحة النفسية».

فنون

وتنطلق الفعاليات مع «مخيم الفنون اليدوية»، الذي يستهدف الفئات العمرية من سن 15 فما فوق، ويستهل برنامجه في 4 أغسطس، بتنظيم ورشة «فن الريزن مع الزهور»، يتبعها في اليوم التالي ورشة «فن التيرازو بالجسمنايت»، في حين يشهد 6 أغسطس تنظيم ورشة «فن النحت على الأسمنت»، وتختتم فعاليات المخيم بورشة «فن الرسم بالطراز البوهيمي على حقيبة قماشية» في 7 أغسطس.

أما «مخيم التصوير الفوتوغرافي»، فيشهد تنظيم 4 فعاليات أيضاً، تبدأ في 11 أغسطس مع فعالية «إنشاء فيديو مميز لتطبيقي تيك توك وإنستغرام»، يتبعها في اليوم التالي فعالية «التقاط الصور الشخصية بإنارة طبيعية أو إنارة الاستوديو»، ثم فعالية «التقاط صور جميلة لغروب الشمس» في 13 أغسطس، وأخيراً، فعالية «تصوير المنتجات لعرضها في المتاجر الإلكترونية» التي تنظم في اليوم التالي. ويستهدف المخيم اليافعين والشباب من عمر 12 عاماً فما فوق.

مختبرات

وتشمل أنشطة «مخيم الإبداع» 4 مختبرات هي: «مختبر مقاطع الفيديو» الذي ينظم في 18 أغسطس، ويتبعه في اليوم التالي «مختبر الصور»، ثم «مختبر الفنون» في الـ20 من الشهر نفسه، يتبعه تنظيم «مختبر الصور المتحركة» في 21 أغسطس، ويمكن للفئات العمرية من 12-16 المشاركة في فعاليات المخيم.

وفي إطار الحرص على رفد الشباب بمؤهلات تواكب لغة العصر، يشهد «المخيم التكنولوجي» تنظيم فعالية بعنوان «الأتمتة باستخدام البرمجة بلغة آردوينو» تتضمن 3 جلسات متتالية في الفترة بين 22 و24 أغسطس، مستهدفاً اليافعين والشباب من عمر 12 عاماً فما فوق.

وتختتم الأنشطة الصيفية للشباب بتنظيم «مخيم التعافي والصحة النفسية»، الذي يتضمن 3 فعاليات، في الفترة من 25-27 أغسطس المقبل، وهي: «التنفيس عن المشاعر»، و«العلاقات الواعية»، و«من الكلمة إلى الفن - العلاج بالرسم»، وتستهدف الفعاليات من هم فوق الـ17 عاماً.

مهارات جديدة

وقالت أميرة بن فارس، مدير البرامج في «بيت الحكمة»: «في إطار رؤيتنا القائمة على تقديم مفهوم جديد للتعلم والتفاعل الاجتماعي بين مختلف الفئات والأعمار، جاءت فكرة تنظيم المخيم الصيفي للشباب، لمساعدتهم على استثمار أوقاتهم بما يفيدهم، من خلال المشاركة مع أقرانهم في تعلم مهارات جديدة».

وأضافت: «تتميز المخيمات الصيفية بكونها تمزج المعرفة والتعليم بالترفيه الهادف، الذي يثري أوقات المشاركين فيها، ويقدم لهم حصيلة علمية وافرة، تكسبهم الخبرات العملية اللازمة لتشكيل مستقبلهم المهني المبني على أسس المعرفة، التي تعزز شخصيتهم الفكرية، وتنمي فيهم المهارات التي تتطلبها تطورات العصر الحديث».

وتابعت: «نستهدف من هذه الفعاليات أيضاً المساهمة في إنشاء جيل واعٍ يتمتع بالإمكانات والرؤى الإبداعية لابتكار حلول للتحديات، ورسم مستقبل أفضل».