أعمال تفاعلية تميز «خيط رقيق في رهافة الكلمات الهائمة»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مركز مرايا للفنون، المبادرة الإبداعية غير الربحية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أول معرض فردي مؤسسي للفنانة الإيطالية من أصل لبناني كريستيانا دي ماركي بعنوان «خيطٌ رقيقٌ.. في رهافة الكلمات الهائمة».

وتضمّن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة للفنانة دي ماركي، ويسلط الضوء على إبداعاتها التي تتناول موضوعات ذات طابع عالمي، وتباين المفاهيم الفردية مع الخبرات الجماعية المستمدة من الانتماء إلى الدول والجنسيات المختلفة. واستوحى المعرض عنوانه «خيطٌ رقيقٌ.. في رهافة الكلمات الهائمة» التي أبدعها الشاعر الألماني من أصل روماني بول سيلان بعد الحرب العالمية الثانية عام 1955 كردّة فعل عن ويلات الحرب.

وقدّم هذا المعرض، الذي ضمّ أربعة أقسام رئيسة، إبداعات دي ماركي التفاعلية.