«مكتبات الشارقة» تختتم مشاركة ناجحة في مؤتمر بإيرلندا

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت «مكتبات الشارقة العامة» في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «إفلا» السابع والثمانين، الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وجاءت مشاركتها في الحدث ترجمةً لمكانتها ودورها الرائد في نشر العلوم وتمكين القراء من الوصول إلى مصادر المعرفة من خلال قنوات البيانات والمعلومات التي توفرها.

وخصصت إدارة المكتبات جناحاً خاصاً مستقلاً لمشاركتها في المؤتمر العالمي، تتضمن مناطق حيوية.

كما تضمنت مشاركتها في المؤتمر تقديم برنامج بعنوان «حديث اليوم». وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «تترجم مشاركتنا في المؤتمر الـ87 للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «إفلا» رؤية الإمارة ومشروعها الثقافي في بناء الإنسان والأوطان على مدار خمسة عقود، تلك الرؤية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».