«كازانوفا».. نغم ينطلق من أضواء دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت أضواء دبي، انطلقت الأغنية المميزة «كازانوفا» التي يشترك في أدائها كل من: يو يو هوني سينج ومغني الراب الأمريكي ليل بامب ودي جي شادو دبي، ومن إخراج ميهير جولاتي، في دبي فستيفال سيتي، وسط أجواء من الحماس وعروض الألعاب النارية.

حضر إطلاق الأغنية منتجا الأغنية المخرج الهندي الشهير جورانج دوشي ورائد الأعمال روكي خان اللذان تعاونا مع مجموعة الفطيم، لتقديم أروع أغاني الحفلات الراقصة.

وتضمن الاحتفال مفاجأة للجمهور، مع ظهور ممثل بوليوود الشهير فيفيك أوبيروي وحضوره لحفل الإطلاق، حيث افتتح العرض بالضغط على زر العد التنازلي الأحمر الذي قام بتشغيل النوافير وأضواء الليزر. وجاء حضور فيفيك دعماً لصديقه جورانج، حيث زاد حماس الجمهور أثناء الرقص لرؤية الفنان يتفاعل مع المنتجين وأفراد الجمهور. وسيتم تشغيل النافورة الراقصة على موسيقى كازانوفا مع عروض الرسومات ثلاث مرات يومياً على مبنى إنتركونتيننتال في دبي فيستفال سيتي طيلة الشهر الجاري.

وتم تصوير فيديو الأغنية في أكثر النوادي شهرة في دبي مع خلفية حيوية ومميزة؛ مما جعلها الأغنية الأكثر ترويجاً منذ مسلسل 7th Sense. ومع تسريب مقاطع الفيديو من خلف الكواليس، حظيت أغنية الحفلات ذات الطابع الأفريقي برواجٍ كبير في عالم الموسيقى.