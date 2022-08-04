«الشارقة للكتاب» تجمع الأطفال واليافعين في «قائد المستقبل»

المصدر: الشارقة - البيان

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تزامناً مع العطلة الصيفية، تجمع «هيئة الشارقة للكتاب» الأطفال واليافعين في المنطقة الشرقية على سلسلة من الورش الترفيهية والمحاضرات المعرفية، حيث تنظم برنامج «قائد المستقبل» الذي يستهدف تعزيز المهارات الفكرية والنفسية لدى المشاركين، من خلال التدريب على كيفية اكتساب العادات الإيجابية للأشخاص الناجحين.

وتتواصل فعاليات البرنامج في مكتبة كلباء العامة خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من أغسطس، وفي مكتبة وادي الحلو العامة من 8 وحتى 11 أغسطس، في حين استكمل البرنامج فعالياته خلال شهر يوليو في مكتبة دبا الحصن العامة ومكتبة خورفكان العامة.

ويشمل البرنامج الذي يقدمه المدرب حمد إغذاني تدريب المشاركين على إتقان مهارات بناء روتين يومي يحقق الاستفادة من الوقت بهدف إضافة إنجازات جديدة في حياة الشخص، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس.