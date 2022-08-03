تشكيل لجنة تحكيم الجائزة العربية للمرأة الملهمة

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة العربية للمرأة الملهمة في دورتها الأولى، أول من أمس، عن تشكيل لجنة تحكيم الجائزة التي أطلقتها «مؤسسة الرّخ» الإماراتية في إطار سعيها إلى دعم وتمكين المرأة العربية وتسليط الضوء على دورها الرائد والمستمر في المجتمع المدني، وتكريم إنجازاتها القيادية وتجاربها وإبداعاتها في مختلف المجالات وتحفيزها على العطاء.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة التي تشكلت برئاسة مصممة الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصوري، كلاً من الكاتبة والإعلامية البحرينية عهدية أحمد السيد، والشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، والناشطة الاجتماعية الكويتية الدكتورة نوير العرادة، وبطلة سباق السيارات المغربية هند أبا تراب.

معايير عالمية

وقال الخبير الثقافي خالد الظنحاني، رئيس مؤسسة الرّخ رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «تعزز الجائزة من مكانة دولة الإمارات في إطلاق المبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير الدور القيادي والتنموي للمرأة في المنطقة ودعم مبادرات التنمية البشرية المستدامة على الصعيدين العربي والدولي»، واليوم مع الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم الجائزة وما يمتلكن من خبرات؛ يتعزز حرص الجائزة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في الدقة والشفافية والنزاهة.

منجزات المرأة

من جانبها، قالت المصممة العالمية منى المنصوري رئيس لجنة تحكيم الجائزة: يسعدني أن أترأس لجنة تحكيم هذه الجائزة المتميزة التي تكتسب أهمية كبرى لكونها تحتفي بمنجزات المرأة العربية، إضافةً إلى وجود الكفاءات النسائية في مجلس الأمناء ولجنة التحكيم، ومن الرائع أن نرى اشتمال الجائزة على مختلف الفئات النسائية المهمة، فضلاً عن مستوى المشاركات والتنافس العالي الذي يجعل الجائزة العربية للمرأة الملهمة واحدة من أهم الجوائز العربية والدولية الخاصة بالمرأة.