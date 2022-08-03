عرض أبرز جلسات «طيران الإمارات للآداب» 2022 على «يوتيوب»

المصدر: دبي ـ البيان

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أصدرت مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أفضل المهرجانات الأدبية في العالم وأكبر احتفالية تهتم بالقصص في الشرق الأوسط، عدداً من أبرز جلسات دورة المهرجان لعام 2022، والتي جرى تسجيلها خلال فترة المهرجان. وتتاح سلسلة هذه الجلسات المميزة الآن لجميع المشاهدين على قناة المؤسسة على منصة اليوتيوب.

وتشتمل الجلسات على حوار «القيادة العالمية» مع معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وإندرا نويي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «PepsiCo»، بالإضافة إلى جلسة نقاشية استضافت عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وجلسة تحدث فيها خلف أحمد الحبتور، مؤسِس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور. وكذلك نقاشات عميقة مع مؤلفة الكتب وكاتبة المدونات، جيني لوسون، وجلسات حصرية مع رواد الفكر والتغيير في دولة الإمارات، ونقاش مميز يستعرض فيه كل من صانع المحتوى الأشهر على منصة «يوتيوب»، أحمد الغندور، الملقب بـ«الدحيح»، وسالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والمؤلف سيرحي بلوخي أفكارهم حول الاكتشافات العلمية على مر العصور. وسوى ذلك الكثير.«التقاء الشرق بالغرب»

فيما تستكشف جلسة «التقاء الشرق بالغرب» تاريخ العولمة الطويل في الفن والأدب والطعام مع المؤلفة المرموقة، لوسيندا ديكنز هوكسلي، حفيدة المؤلف الأشهر، تشارلز ديكينز، ودانييل إل نيومان، رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة دورهام، وكريم هاوزر، رئيس العلاقات الدولية في البيت العربي بإسبانيا. وغير ذلك الكثير من الجلسات.

وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، عن سعادتها بإطلاق سلسلة جديدة من الجلسات، وقالت: «نسعى باستمرار وجهد لجعل المشهد الأدبي أكثر شمولية من خلال إتاحة الوصول بسهولة إلى المحادثات المتنوعة التي يقدمها مهرجان الإمارات للآداب على الإنترنت. تتلخص مهمة القائمين على المهرجان في جعل متعة الأدب والنقاشات الممتعة التي تقام على شرفه متوفرة لمختلف شرائح الجمهور من حول العالم؛ ليتسنى لهم الاستمتاع بالتجربة الاستثنائية التي يقدمها المهرجان».