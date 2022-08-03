نجوم الموسيقى الإلكترونية في «دبي 10 ساعات»

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يحيي عدد من منسقي موسيقى الـ دي جي (DJ) المحليين والعالميين، حفلاً موسيقياً في مدينة دبي للاستوديوهات ضمن فعاليات مهرجان «دبي 10 ساعات – النسخة الثانية من آرك ميوزيك فيستيفال»، في 20 أغسطس الجاري، وفقاً لما أعلنته أكتوماد، شركة الفعاليات الرائدة والمتخصصة في تنظيم فعاليات لمجموعة من أشهر الفنانين العالميين في إمارة دبي.

وسيشهد الحدث الذي يقام بالتعاون مع بلوشيب للاستثمارات، حضور أكثر من 3000 شخص من محبي الموسيقى التي تتميز بالإيقاعات والعروض الحية لمجموعة من أبرز الفنانين العالميين في صناعة الموسيقى الإلكترونية. وسيواكب الحدث إنتاج ضخم وتصميم مسرحي وإضاءة ومرئيات، بمشاركة مجموعة من منسقي الموسيقى العالميين، تضم كلاً من: هوش، إيفان ماسا، ستان كوليف، تيينيج موتنتس، إلى جانب عدد من منسقي الموسيقى المحليين أمثال: كاتاري، كايد بي، سوسانا، كي أم زي، و أم إي زي.

وتعليقاً على الحدث، قال فراس قزي من شركة أكتوماد للفعاليات: نتطلع في أكتوماد إلى تعزيز التواصل بين الناس من خلال الموسيقى والإبداع والرقص. وتأتي النسخة الثانية من آرك ميوزيك فيستيفال، استكمالاً للفعاليات الناجحة التي قمنا بتنظيمها خلال العام الحالي. ونتطلع من خلال الحدث إلى تقديم تجربة فريدة للجمهور من الموسيقى الرائعة. (دبي - البيان)