نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني يطلق جائزة الأخوّة الثقافية

المصدر: أبوظبي ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني - الذي يتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً له - «جائزة الأخوّة الثقافية»، بالتعاون مع المرسم الحر في أبوظبي، بهدف اكتشاف الإبداعات الشبابية الفنية، والمساهمة بإثراء الحياة الثقافية، وتعزيز أسس المحبة والأخوة.

وتعتبر الجائزة أحدث المبادرات التي يقوم بها النادي للارتقاء بمواهب الشباب من عمر 15 وحتى 23 عاماً، ضمن حقول ثقافية متعددة، حيث تم اختيار الرسم للدورة الأولى تحت وسم «ارسم ولوّن فن العمارة في الإمارات أو فلسطين» لحث المتسابقين على رسم الفن المعماري القديم والحديث في كلا البلدين، والاستثمار بقدراتهم، ومهاراتهم، حيث تم رصد جوائز مالية قيمة للفائزين، وجوائز عينية عديدة للمتأهلين.

وحددت اللجنة المشرفة على الجائزة يوم 30 سبتمبر المقبل آخر موعد لاستقبال الطلبات، حيث أوصت بضرورة تسليم الأعمال قبل الموعد المحدد في مقر النادي الكائن في أبوظبي، أبراج البطين، كما يمكن الانتساب عبر آلية التسجيل الإلكتروني المسبق على موقع النادي www.epfclub.ae.