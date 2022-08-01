لو يضيق الصدر .. قصيدة لحمدان بن محمد

المصدر: البيان

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نشر الموقع الرسمي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قصيدة لسموه بعنوان "لو يضيق الصدر" .

لو يضيق الصدر وتخيب الظنون

ولو يخـون الخل ويشيب الوله

ولو يعـاف القلب ودموع العيون

فـوق خـد الـشـامـخـيـن مـحـولـه

مستحيل اصبح كما هم يحلمون

مـن يـسـاوون الـردى بالمرجـله

انـا فـارس حاضـره لو تكرهـون

يفـتـخـر بـه فـي سما مستقبلـه

ما يشيب الشوق يا دار الفتون

فـي فـؤاد العـاشـق اللـي يحـمله

لـو تـخـون الـود مثلي ما يخون

إعتـذر منـي و عذرك باقـبله

الشريـف مـكرميـنه ، ما يهون

والكريم ،الله مـشرف مـنزلـه

والرجل ما يشتكي كثر الطعون

لو بعـضها مـن حبايـبه وهـلـه

السنين التاليـه فـيـهـا جـنـون

إرجـعـي لي يالسنيـن الأولـه

ليت غير الكون هذا فيه كون

يمكن أهاجر لو ان كلي وله